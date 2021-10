Quattro nuovi campioni sono stati premiati nel Peroni Race Weekend all’Autodromo Internazionale del Mugello, da Alessandro Rosi nel Master Tricolore Prototipi a Stefano Valli nella Coppa Italia GT Club. Le emozioni non sono mancate nel TCR DSG Europe, con un finale al cardiopalma tra Jonathan Giacon e Gabriele Volpato.

COPPA ITALIA GT CLUB: DUELLO ALL’ULTIMO SANGUE TRA VALLI E PIATESI

Dopo aver vinto in solitaria davanti ad Alessandro Battaglin e Lucio Gioffré, Stefano Valli ha conquistato il titolo della Coppa Italia GT Club al termine di una sofferta Gara-2. Il sammarinese, sempre in lotta tra sorpassi e controsorpassi con un agguerrito Maurizio Piatesi, ha colto il successo nell’ultima manche di giornata, volando quindi a 98 punti. Il duo Battaglin-Piatesi si conferma invece secondo a 91 punti, davanti a un ottimo Riccardo De Bellis.

TCR DSG EUROPE: TECNODOM SPORT BATTE VOLPATO E BUTTI

Battaglia senza esclusione di colpi anche nel TCR DSG Europe, con il team Tecnodom Sport autore del proprio secondo successo stagionale davanti a Gabriele Volpato e Marco Butti di Elite Motorsport. Jonathan Giacon e Gabriele Volpato hanno dato vita a un’avvincente battaglia per la vittoria nel corso dell’ultima mezz’ora di gara, dopo essersi avvicinati grazie alla fase di neutralizzazione innescata dal ritiro di Gaetano Oliva.

Tra i grandi protagonisti della serie targata Peroni Race è uscito di scena anche il poleman Gabriele Giorgi a causa della rottura del radiatore dopo soli 25’ di gara. La rimonta di Ronnie Valori e Paolo Palanti è stata vanificata dalla rottura di un ammortizzatore nel finale, lasciando dunque strada a Niccolò Loia e Simone Sartoni. Il duo toscano ha chiuso in terza posizione, conquistando nella gara di casa il primo podio nella serie.

MASTER TRICOLORE PROTOTIPI: ROSI CHIUDE LA SFIDA CON TRE MANCHE DI ANTICIPO

Nella giornata di domenica Mirco Savoldi ha tagliato il traguardo per primo in Gara-2 del Master Tricolore Prototipi, vincendo nell’assoluta e nella propria classe (ES2C 2000). Secondo posto assoluto e primo tra le CN2 per il giovane Marco Guerra, davanti a Davide Pedetti. Il pilota del team MC World l’ha spuntata su Antonio Beltratti dopo un lungo duello nelle fasi iniziali di gara. Il driver di Progetto Corsa si fermerà poi in seguito a un contatto con il neolaureato campione Alessandro Rosi, terzo di classe e quinto assoluto in Gara-1.

LOTUS CUP E MITJET ITALIA: FINALI DI STAGIONE SCOPPIETTANTI

Anche per la Lotus Cup Italia e la Mitjet Italia – Racing Series è andato in scena il finale di stagione al Mugello. Nel monomarca di Hethel è stato Daniel Grimaldi a fare centro in Gara-1, aggiudicandosi quindi il titolo all’età di 19 anni. Federico Scionti, arrivato in Toscana a pari punti con Francesco Malvestiti, ha invece agguantato di forza il titolo Mitjet, a conclusione di una stagione da dominatore.

Nella 1.6 Turbo Cup è stato ancora una volta il campione assoluto e Under 25 Gianalberto Coldani a vincere in Gara-1, mentre nella seconda manche Pierluigi Sturla ha chiuso davanti a tutti. La classifica vede il pilota di Marvic Wheels terzo alle spalle di Andrea Chierichetti, con Massimiliano Ciocca campione nella classe Over 50.

Il prossimo appuntamento con il Gruppo Peroni Race sarà il 20-21 novembre sul tracciato di Magione, dove si svolgerà una 2 Ore riservata a vetture turismo. Nel fine settimana successivo, invece, avrà luogo la 30^ edizione della 6 Ore di Roma con l’ultima tappa stagionale di Master Tricolore Prototipi, TCR DSG Europe e Smart EQ fortwo e-Cup.

Beatrice Zamuner