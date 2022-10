Non sono mancati i colpi di scena nelle gare del Gruppo Peroni Race andate in scena nel quinto week-end stagionale al Mugello. La RS Cup ha visto il riscatto di Luca Franca, agile vincitore dalla pole position dopo la disfatta del sabato, quando problemi tecnici lo avevano costretto a perdere punti preziosi sui cugini terribili Alex e Mattia Lancellotti. Nel Master Tricolore Prototipi invece sono ancora Claudio Francisci e Omar Magliona a finire sul gradino più alto del podio, rispettivamente nelle classi Special e CN. Il Mugello Historic Grand Prix valido per il Campionato Italiano Auto Storiche ha visto invece il trionfo della Porsche 930 dell’equipaggio guidato da Massimo Ronconi e Giovanni Gulinelli.

RS CUP: IRRESISTIBILE FRANCA

Luca Franca si è imposto agilmente in Gara 2 di RS Cup, con il pilota e youtuber del team 4×4 Explorer che ha imposto da subito una pressione insostenibile per Alex Lancellotti. Quest’ultimo, autore di una partenza impeccabile dalla pole position, nulla ha potuto contro l’arrembante numero 91, che si è sbarazzato del rivale nel giro di poche tornate per poi darsi alla fuga. Il driver del Faro Racing ha successivamente faticato a trattenere l’assalto di Paolo Tartabini, che è proseguito fino alle fasi finali di gara, riuscendo comunque a mantenere una preziosa seconda posizione. La classifica di campionato nella classe Clio 1.6 Turbo vede Franca ancora in testa, attualmente con 9 punti di vantaggio sui cugini Lancellotti. La vittoria nella categoria riservata alle Clio 2.0 aspirate è andata nuovamente a Mario Beltrami, autore di una doppietta nel weekend del Mugello.

MASTER TRICOLORE PROTOTIPI: CHE DUELLO MAGLIONA-WANCOLLE!

Il Master Tricolore Prototipi ha riproposto gli stessi verdetti del sabato, nonostante una dinamica di gara profondamente differente. La vittoria di gara nel gruppo Special è andata a Claudio Francisci, con il veterano che si è riconfermato al termine di una scaltra rimonta. Omar Magliona è a sua volta riuscito nella seconda affermazione del fine settimana nel gruppo CN, davanti ad un Massimo Wancolle che al termine del weekend del Mugello ha perso la leadership della classifica di categoria. Wancolle è stato infatti sopravanzato per quattro punti proprio da Magliona, ora alla guida del gruppo CN. Nella Special invece si conferma nuovamente Gennaro Di Somma con un totale di 100 punti.

AUTO STORICHE: RONCONI-GULINELLI AL TOP

Anche il Mugello Historic Grand Prix ha sostanzialmente confermato i valori del sabato, con 3 gruppi su 4 che hanno visto l’autore della pole position vincere anche la gara del Campionato Italiano Auto Storiche. A vincere dunque nella categoria assoluta è stato nuovamente l’equipaggio formato da Massimo Ronconi e Giovanni Gulinelli, a bordo della Porsche 930 del 3° Gruppo. L’unico grande colpo di scena nelle posizioni di vertice è arrivato nel corso dell’ultimo giro, quando un problema di affidabilità ha fermato la TVR Tuscan Speed 8 GT di Thomas Giovannini ed Emanuele Benedini dall’ottenere il secondo posto assoluto.

La vittoria nel 4° Gruppo è così andata all’altra TVR, guidata dall’equipaggio composto da Vito Truglia e Gilles Giovannini. In terza posizione i migliori del 2° Gruppo, la coppia Giovanni Ambroso e Mario Sala su Porsche 911. Nel 1° Gruppo ancora una volta a primeggiare è stato Stefano Rosina con la Maserati 3500 GT del 1962.

LOTUS CUP ITALIA: GIUBERGIA RAFFORZA LA LEADERSHIP

In Lotus Cup Italia una vittoria a testa per Giacomo Giubergia e Niccolò Loia, con Giubergia che rafforza la propria leadership in vista del round finale di campionato. Nella Boss GP, è Salvatore De Plano ad aggiudicarsi Gara 2 sul circuito toscano davanti a Marc Faggionato. Nel Topjet F2000 Trophy a spuntarla nella seconda manche del fine settimana è Sandro Zeller, con Benjamin Berta in seconda piazza. Nel Porsche Club GT è il padrone di casa Daniele Polverini ad aggiudicarsi la categoria racing al volante della 911 GT3 Cup; mentre fra le stradali, nella Goodyear GT3 RS, la vittoria è andata al pilota pugliese Ignazio D’Agosto, a bordo della Porsche 911 GT3 di ultima generazione. Come per la Lotus Cup Italia, i titoli del Porsche Club GT si decideranno nell’ultimo round a Misano.

Il prossimo appuntamento con i weekend del Gruppo Peroni Race è per il 5-6 novembre al Misano World Circuit, con il gran finale della Coppa Italia Turismo, della RS Cup e del Master Tricolore Prototipi.