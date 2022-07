Dopo quattro anni di assenza dall’Autodromo “Riccardo Paletti” di Varano De’ Melegari, il Gruppo Peroni Race è tornato in grande stile nel cuore della Motorvalley nel fine settimana dell’8-10 luglio. Dall’azione sprint della Coppa Italia Turismo alle due mini endurance del Campionato Italiano Auto Storiche, come sempre ricco di colpi di scena e vetture uniche in pista, ripercorriamo i risultati del weekend.

COPPA ITALIA TURISMO: ROCCA CONQUISTA GARA-1

Paolo Rocca raccoglie un altro importante successo in Gara-1 della Coppa Italia Turismo. Il giovane milanese in forza al team MM Motorsport, approfittando di una fase di neutralizzazione nella seconda metà della gara per rimuovere della ghiaia la vettura di Pierluigi Moscone, ha rimediato a un errore che gli era costato la prima posizione. Ricucito il gap da Kevin Giacon, Rocca ha a sua volta approfittato di un errore del pilota veneto per conquistare definitivamente la testa della corsa, avanzando verso un altro importante successo.

Gabriele Volpato vince ancora una volta nella 2^ divisione e sale sul podio dell’assoluta, prevalendo sul rientrante Mauro Guastamacchia, di ritorno al volante della sua Hyundai i30. Chiude quinto assoluto ma secondo della propria divisione Marco Butti sull’Audi DSG di Elite Motorsport, raccogliendo punti importanti per il compagno Paolo Palanti in ottica campionato. Battaglia senza esclusione di colpi con annesse penalità tra Vedat Ali Dalokay e Marco Marini: il pilota turco ha comunque chiuso 6° assoluto davanti a Niccolò Loia e Giulio Valentini.

GARA-2: GIACON TORNA ALLA VITTORIA, ROCCA PENALIZZATO PER L’INCIDENTE CON DALOKAY

Torna a vincere Kevin Giacon, il campione 2020 del campionato Peroni, in Gara-2 a Varano. Il pilota di MM Motorsport chiude davanti a Luigi Gallo, promosso in seconda posizione assoluta dopo il contatto che ha visto Paolo Rocca e Vedat Ali Dalokay mentre erano in lotta per il podio. Il 21enne è stato penalizzato di 25’’ per la manovra attuata ai danni del pilota turco, che ha concluso la propria gara nella ghiaia dopo una strenua resistenza nei confronti del giovane leader della classifica. Rocca precipita quindi ottavo, mentre Volpato sale ancora sul podio dell’assoluta.

Per la 3^ divisione Luca Rossetti e Roberto Agostini si dividono la posta tra le due manche domenicali di Varano. La rottura del semiasse condiziona Gara-1 del pilota di GRT Motorsport su BMW M3 Duller e la manche successiva per Alberto Cioffi. I due hanno lottato strenuamente fino all’ottava tornata, quando proprio Cioffi dopo un clamoroso sorpasso ai danni di Agostini è stato costretto a fermarsi definitivamente. Matteo Pioppi sulla #98 condivisa con Rossetti chiude quindi 2° davanti a Rino De Luca.

MTP: SUCCESSI DI TURIZIO E WANCOLLE NEL GRUPPO CN

Il giovane Gennaro Di Somma balza in testa alla classifica del Gruppo Special dopo Gara-1, traendo vantaggio dal ritiro di Claudio Francisci a causa di un problema tecnico. Francesco Turizio vince al debutto nel Master Tricolore Prototipi per quanto concerne il Gruppo CN, conquistando la testa della corsa dopo un acceso duello nelle battute finali con Michele Liguori.

Roberto Del Castello chiude sul podio del Gruppo CN, perdendo ancora una volta una ghiotta opportunità di vittoria a causa di un testacoda nei primi giri. Omar Magliona, protagonista di un contatto allo start con Di Somma, limita i danni concludendo alle spalle di Del Castello al termine di una gara difficile in lotta con Ranieri Randaccio.

Massimo Wancolle trionfa in Gara-2 nel Gruppo CN della competizione targata Peroni Race, rimontando dal fondo dopo aver recuperato personalmente a Torino un pezzo da sostituire per poter prendere parte alla manche. Francisci si riporta a pari punti con Di Somma, oggi ritirato per noie tecniche emerse al 3° giro. Fuori anche Magliona, mentre Liguori chiude 2° tra le CN2, davanti a Del Castello, ancora una volta incappato in un errore che gli è costato una potenziale vittoria di raggruppamento.

RS CUP: LUCA FRANCA REGALA SPETTACOLO

Doppietta di Luca Franca tra Gara-1 e Gara-2 della RS Cup, caratterizzate da numerosi corpo a corpo al limite. La manche della mattinata termina anticipatamente a causa di una bandiera rossa, non consentendo quindi a Mattia Lancellotti di concludere il duello con Franca. Terzo posto per Paolo Tartabini davanti ad Andrea Fazioli e Manuel Stefani, che completa la Top-5.

In Gara-2 Tartabini giunge 2° alle spalle di un consistente Franca, mentre Fazioli infila all’ultimo giro Alex Lancellotti, che chiude fuori dal podio. Doppio zero per Giulio Bensi, al contatto con Fulvio Casciandrini in mattinata e con Tartabini e Stefani nella sprint pomeridiana. Tra gli Over 50 è doppietta per Andrea Bonifazi, mentre tra le Clio 2.0 aspirate prevale Gianluca Covini.

I VINCITORI DEL CAMPIONATO ITALIANO AUTO STORICHE

Nel Campionato Italiano Auto Storiche trionfa Graziano Tessaro su Abarth 1000 TC nel 1° Gruppo, davanti a Stefano Rosina su Maserati 3500 GT e la ritirata Lotus Elan di Giovanni Putelli, il quale ha regalato spettacolo su Francesco Tessaro e Chiaramonte Bordonaro-Barresi, rispettivamente vincitore e 2° classificato del 2° raggruppamento, prima di terminare la propria gara al 15° giro.

Terzo gradino del podio alle spalle dell’Alpine A110 per Domiziano Giacon e Luca Rangoni su Alfa Romeo GTV 2000.

Nel 3° Gruppo Massimo Ronconi e Giovanni Gulinelli su Porsche 930 raccolgono il successo davanti alla Dallara X1/9 di Francesco Tessaro e Roberto Arnaldi su Alfa Romeo GTAm, mentre sono Enrico Gerardi e Angelo Monti su Opel Kadett GSI a spuntarla nel 4° Gruppo, in cui risultano numerosi i ritiri, da Truglia-Giovannini su TVR Tuscan Speed 8 GT alla BMW 323i di Miglio-Benusiglio.

Il prossimo appuntamento in pista con le competizioni del Gruppo Peroni Race sarà al “Piero Taruffi” di Vallelunga nel fine settimana del 10-11 settembre.

Beatrice Zamuner