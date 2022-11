Si è conclusa la stagione 2022 dei trofei Gruppo Peroni Race, con l’ultimo week-end di gare al Misano World Circuit che ha incoronato i campioni di tutte le categorie in pista. In RS Cup è stato Luca Franca a spuntarla sui cugini Lancellotti per la vittoria finale di campionato, mentre nel Master Tricolore Prototipi Omar Magliona si è laureato campione in classe CN.

COPPA ITALIA TURISMO: DOPPIETTA DI FERNANDEZ

La gara di Coppa Italia Turismo nel Peroni Race ha visto a Misano il doppio successo di Ruben Fernandez, che ha regolato sul traguardo di gara-2 un arrembante Giacomo Ghermandi. Quest’ultimo, in cerca di riscatto dopo un sabato travagliato, ha cercato invano di approfittare del ritiro del campione della prima divisione Paolo Rocca per agguantare la vittoria finale. Per lo spagnolo si è trattato dunque del bis sul circuito di Misano, così come a bissare è stato Gabriele Volpato che ha battuto Paolo Palanti per la vittoria di tappa in seconda divisione. In terza divisione, importante affermazione per Maurizio Abate. Nelle classifiche finali di campionato, Paolo Palanti è campione nella classe TCR DSG, mentre Alberto Cioffi ha vinto la terza divisione.

FRANCA ALL’ULTIMO RESPIRO IN RS CUP

In RS Cup abbiamo assistito ad una gara decisiva e ricca di colpi di scena: dopo una brutta partenza di Luca Franca, soltanto una Safety Car ha impedito ad Alex Lancellotti di concretizzare una importante fuga che gli sarebbe valsa la vittoria finale. Alla ripartenza dopo la neutralizzazione Franca è però riuscito subito a superare Lancellotti, portandosi così a casa la vittoria assoluta di gara e campionato. Nella classe dedicata alle Clio 2.0 aspirate, vittoria di tappa per Nunzio Anastasi, mentre la vittoria di campionato è andata a Massimo Massaro. Nella graduatoria dedicata agli over 50, ad imporsi in campionato è stato Andrea Bonifazi, mentre negli under 25 hanno trionfato i “cugini terribili” Alex e Mattia Lancellotti.

PROTOTIPI, UN MAGLIONA…DI LUSSO A MISANO

Nel Master Tricolore Prototipi grandi emozioni nel duello che ha decretato il campione 2022 del gruppo CN. La sfida tra Omar Magliona e Massimo Wancolle ha visto infatti un contatto tra i due dopo pochi giri: dopo il sorpasso di Magliona su Wancolle, il tentativo di controsorpasso di quest’ultimo è sfociato in uno sfortunato contatto che è costato il testacoda a Magliona ed un drive through per Wancolle. Nonostante lo spin, Omar Magliona è riuscito a rimontare fino alla vittoria di classe CN che gli è valsa la vittoria di campionato. In classe Special seconda vittoria del weekend per Gennaro Di Somma, già laureatosi vincitore del campionato, davanti a Walter Margelli e Claudio Francisci.

LE ALTRE CATEGORIE

In Lotus Cup Italia vittoria dalla pole position per Giacomo Giubergia, laureatosi campione 2022 davanti ad un Daniel Grimaldi fermato da un guaio al cambio. Anche il Porsche Club GT ha assegnato tutti i titoli 2022: nella classe regina delle 911 GT3 Cup vittoria e titolo al valdarnese Daniele Polverini nella DSW 991 Cup. Nella classe top delle Porsche stradali, al milanese Aldo Grossi è bastato il secondo posto per assicurarsi l’alloro nella gara vinta da Andrea Giorgi. Sia per Polverini che per Grossi si tratta del primo titolo nel Porsche Club GT.

Nella Boss GP, la vittoria in entrambe le gare è andata a Haralds Slegelmilh. Nel Mitjet Italia Racing Series un successo a testa per Pier Andrea Demarco e per il francese Marius Fossard.