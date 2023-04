Durante le prove libere della Carrera Sprint Cup Iberica, campionato a supporto della tappa del WEC a Portimao, la vettura #69 di Araia ha sfondato le recinzioni di Curva 1 atterrando sulle tribune vuote.

L’incidente

Momenti di paura per Alexandre Areia del Monteiros Competições, alla guida di una Porsche 911 GT3 Cup per il gruppo PROAM. Areia, approcciando la prima curva del tracciato di Portimao, ha perso il controllo della vettura, che ha sfondato le recinzioni atterrando sulle quattro ruote in tribuna.

Al momento della stesura dell’articolo non abbiamo a disposizione ulteriori informazioni relative alla dinamica dell’incidente. Vedendo le condizioni del rottame, molto probabilmente la 911 GT3 Cup ha impattato pesantemente con il posteriore (forse ribaltandosi), che risulta completamente distrutto.

Il pilota, fortunatamente, è uscito illeso dall’incidente. L’assenza di pubblico dalle tribune ha evitato quella che poteva assumere i contorni di una strage, visto il posizionamento della vettura dopo l’impatto, atterrata sulle prime file della tribuna. In un certo senso l’incidente ricorda quello di Zhou in F1 a Silverstone durante l’ultimo Gran Premio.

Le prime fotografie arrivano grazie ad un post di Twitter di un tifoso in tribuna, che riportiamo per dovere di cronaca ed attribuzione:

@SaldanaTomas @JavieRubioF1 lo importante…piloto ok y nadie en el publico…hoy vino dios a Portimao 😱😱 pic.twitter.com/gA9WA0dndj — Petete3mil (@petete3mil) April 14, 2023

Correttivi necessari

Bisognerà capire meglio la dinamica di quanto successo e la direzione gara dovrà apporre i necessari correttivi. Una 911 GT3 Cup non ha la stessa potenza installata delle vetture più performanti del WEC, tuttavia ha saltato le reti, finendo in mezzo alle tribune, per fortuna deserte. I saliscendi del tracciato portoghese possono avere tratto in inganno il pilota di una categoria minore e un angolo imprevisto può avere causato la dinamica che ha portato la Porsche in mezzo alla tribuna.

In ogni caso la sicurezza del pubblico dovrà essere garantita per il fine settimana di gara.

Luca Colombo

