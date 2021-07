Il gruppo Stellantis ha oggi reso noto le nuove linee guide che andranno a caratterizzare le future strategie dell’azienda, la quale comprende 14 brand. Da un massiccio piano di elettrificazione sino all’obiettivo con cui punta ad ottenere margini di profitto operativo rettificati a due cifre sostenibili nel medio termine, la multinazionale olandese ha lanciato anche una serie di slogan per ognuno dei propri marchi: tra di essi il criptico “Dal 2024, Alfa diventa Alfa e-Romeo”, preludio al primo modello 100% elettrico della Casa del Biscione.

In occasione dell’EV Day di Stellantis, non sono mancate le novità lanciate dall’ad Carlos Tavares e dai suoi principali collaboratori. Il futuro elettrico rappresenta ormai una realtà, visto che tutti i marchi del gruppo vireranno verso la medesima direzione. Una svolta che godrà anche di un’ottimizzazione sul versante dei costi, visto che – come sottolineato da Thierry Koskas, direttore vendite e marketing – “entro il 2026 si avrà un costo di esercizio pari a quello dei modelli termici, senza la necessità di incentivi statali”.

Il comunicato

Ma ecco i passaggi chiave del comunicato diramato dall’azienda nata dalla fusione tra FCA e PSA:

Stellantis ha presentato oggi una strategia di elettrificazione onnicomprensiva con cui fornire veicoli entusiasmanti e all’avanguardia per i brand iconici dell’azienda, facendo leva sulle competenze interne, ma anche su partnership e joint venture, per realizzare tecnologie avanzate a prezzi accessibili. Questa strategia permetterà all’azienda di puntare a margini di profitto operativo rettificati a due cifre sostenibili nel medio termine.

“Il cliente è sempre la massima priorità di #stellantis e il nostro impegno, con questo piano di investimento da oltre 30 miliardi di euro, è di offrire veicoli iconici con caratteristiche di prestazioni, funzionalità, stile, comfort e autonomia elettrica capaci di integrarsi perfettamente nella vita di ogni giorno,” ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di #stellantis. “La strategia che oggi abbiamo definito assegna la giusta quota di investimenti alle tecnologie necessarie per arrivare sul mercato al momento giusto, facendo sì che #stellantis possa rafforzare la libertà di movimento nel modo più efficiente, economico e sostenibile.”

Performance finanziarie

Stellantis prevede di aumentare la propria redditività nei prossimi anni. Questo intento sarà sostenuto dalla concretizzazione delle potenziali sinergie associate alla formazione di #stellantis, con una previsione di sinergie finanziarie annuali per oltre 5 miliardi di euro a regime, dalla roadmap per la riduzione dei costi delle batterie, dalla progressiva ottimizzazione dei costi di distribuzione e produzione e dalla realizzazione di nuovi flussi di ricavi, derivanti in particolare dai servizi connessi e dai futuri modelli di business del software.

Su queste premesse, #stellantis punta a raggiungere margini di profitto operativo rettificati a due cifre sostenibili nel medio termine (~2026), che rendano l’azienda un modello di redditività nelle soluzioni di mobilità elettrificata per i clienti di tutto il mondo.

Stellantis intende diventare leader di mercato nei veicoli a basse emissioni (LEV). Da qui al 2030, il mix LEV di #stellantis per le autovetture è destinato a crescere stabilmente in Europa oltre il 70% – 10 punti percentuali in più rispetto alle attuali ipotesi del settore sul mix del mercato generale. Negli Stati Uniti, il mix LEV di #stellantis per autovetture e veicoli commerciali leggeri dovrebbe superare il 40% entro il 2030.

Per attuare questa strategia, #stellantis prevede di investire oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 nell’elettrificazione e nello sviluppo del software, inclusi gli investimenti azionari effettuati in joint venture per il finanziamento delle rispettive attività, e punta a mantenere il 30% di efficienza in più rispetto alla media del settore nel rapporto tra la spesa totale di Ricerca e Sviluppo e Capex e i ricavi (…)

Focus sul cliente

La riduzione dei costi è una priorità per Stellantis. Essa punta a rendere il costo totale di proprietà degli EV equivalente a quello dei veicoli con motore a combustione interna entro il 2026. Per Stellantis, l’elettrificazione non è una strategia indifferenziata. Ognuno dei 14 brand iconici dell’azienda ambisce ad offrire soluzioni best-in-class completamente elettrificate e a perseguire questo scopo valorizzando il proprio DNA specifico. Stellantis ha reso noti i seguenti slogan, che esprimono l’approccio all’elettrificazione di ognuno dei brand:

Abarth – “Heating Up People, But Not the Planet”

Alfa Romeo – “From 2024, Alfa Becomes Alfa e-Romeo”

Chrysler – “Clean Technology for a New Generation of Families”

Citroën – “Citroën Electric: Well-Being for All!”

Dodge – “Tear Up the Streets… Not the Planet”

DS Automobiles – “The Art of Travel, Magnified”

Fiat – “It’s Only Green When It’s Green for All”

Jeep® – “Zero Emission Freedom”

Lancia – “The Most Elegant Way to Protect the Planet”

Maserati – “The Best in Performance Luxury, Electrified”

Opel/Vauxhall – “Green is the New Cool”

Peugeot – “Turning Sustainable Mobility into Quality Time”

Ram – “Built to Serve a Sustainable Planet”

Veicoli commerciali – “The Global Leader in e-Commercial Vehicles”

Marco Privitera