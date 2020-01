Il consueto appuntamento del Motor Bike Expo di Verona anche quest’anno vede come protagonisti Moto Guzzi e Aprilia, che da quest’anno sono riuniti nel Padiglione 4 in un unico stand di 550 mq suddiviso in due spazi distinti, con l’obiettivo di coinvolgere nel proprio universo fatto di passione, sportività e autenticità un pubblico attento e competente qual è quello di MBE.









I due marchi motociclistici del Gruppo Piaggio presentano al Motor Bike Expo le rispettive novità di prodotto e i piani delle attività previste per il 2020, ricchi di novità imperdibili. Per i visitatori sono in programma numerose attività di engagement proposte dalle community che riuniscono gli appassionati dei due brand, Moto Guzzi The Clan e Aprilia #bearacer Club.

MOTO GUZZI

Il cuore dello spazio Moto Guzzi è dominato dal Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance, la serie monomarca facile, accessibile e dedicata a tutti coloro che vogliono cimentarsi tra i cordoli assaporando l’atmosfera leggendaria delle corse più classiche, con uno spirito giovane e di puro divertimento.

In occasione del salone veronese Moto Guzzi e FMI svelano tutti i dettagli della seconda edizione, dando così il via alla campagna iscrizioni. Nell’appuntamento con il pubblico, che ha visto presenti i protagonisti della prima edizione, i fratelli Guareschi e Ringo, è stato ripercorso il primo anno del trofeo e svelate le novità del 2020. Nell’area espositiva è possibile ammirare la V7 III allestita con il kit “racing” per partecipare al trofeo, sviluppato da Guareschi Moto.

Il Trofeo Fast Endurance non è l’unica attività nel calendario Moto Guzzi: oltre all’ormai classico appuntamento dell’Open House di settembre che ogni anno raduna miglia di guzzisti provenienti da tutto il mondo, sono confermate anche quest’anno le Moto Guzzi Experience, gli esclusivi programmi di viaggio all inclusive nelle più suggestive località italiane ed extra territorio che ogni anno fanno vivere a centinaia di appassionati una vera e propria esperienza full immersion nel mondo Moto Guzzi.

In esposizione la gamma completa Moto Guzzi, con un posto d’onore per la apprezzatissima V85 TT, la prima classic enduro nata per il viaggio avventuroso senza confini, ora disponibile anche in versione Travel pronta per il turismo. In linea con la filosofia della manifestazione veronese, da sempre punto di riferimento per i customizzatori, sarà esposta anche l’originale creazione di Filippo Barbacane – nono customizer con le sue Officine Rossopuro – su base V85 TT.

Tra le novità presente anche la nuova V7 III Stone S, più recente interpretazione della best seller di Mandello dotata di un equipaggiamento che rappresenta bene la filosofia di customizzazione di Moto Guzzi, consacrata da uno dei cataloghi accessori più ricchi in assoluto.

Nello spazio Moto Guzzi i visitatori possono trovare anche il Temporary Barber Shop powered by Proraso, gestito dal Salone Donè di Padova: previa prenotazione in loco, è possibile usufruire gratuitamente di un servizio di rasatura di qualità.

APRILIA

Anche il programma di eventi di Aprilia per l’anno in corso è davvero ricco. E’ stato infatti presentato il nuovo Campionato Italiano FMI Aprilia Sport Production, ideato dal costruttore veneto in collaborazione con FMI per scoprire e allevare i campioni del futuro, coerentemente alla figura di talent scout che Aprilia ha sempre avuto, avendo lanciato al successo campioni come Max Biaggi, Valentino Rossi e Loris Capirossi. Ritorna l’imperdibile appuntamento di Aprilia All Stars, la grande festa con i campioni e gli amici di Aprilia che nel 2019 ha raccolto al Mugello oltre 10 mila persone e che quest’anno si terrà il 9 maggio nello stesso magico circuito toscano dove Aprilia detiene il maggior numero di vittorie mondiali.

Nello spazio espositivo di Aprilia domina la sportività: quella senza compromessi di RSV4 1100 Factory, evoluzione più recente della superbike vincitrice di 7 titoli mondiali, spinta dal mitico V4 da 217 cavalli, a cui si affianca la hypernaked Tuono V4 1100 Factory. In esposizione è anche la accattivante RS 250 SP protagonista del campionato FMI Aprilia Sport Production. Una differente interpretazione della sportività marchiata Aprilia è costituita da RS 660, rappresentante di un nuovo concetto di performance definito dal rapporto tra prestazioni esuberanti ma facilmente gestibili, una ciclistica di eccellenza assoluta e un peso complessivo davvero ridotto. Immancabile la presenza delle apprezzate bicilindriche di Noale, l’eclettica Dorsoduro 900 e la versatile Shiver 900, Nell’area eSports appena antistante allo stand Aprilia i visitatori posso iscriversi per provare l’esperienza di guidare l’Aprilia RS-GP in una delle piste in calendario nella piattaforma virtuale di MotoGP19.