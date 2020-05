Il Gruppo Renault, Nissan Motor Co., Ltd. e Mitsubishi Motors Corporation, membri di una delle maggiori alleanze del mondo nel settore automotive, hanno annunciato, in data odierna, diverse iniziative che fanno parte di un nuovo business model di collaborazione per migliorare la competitività e la redditività delle tre aziende partner.

Le aziende partner prevedono di sfruttare i vantaggi già esistenti dell’Alleanza in aree come quella degli acquisti congiunti per trarre vantaggio dalle rispettive posizioni di leadership e dai punti di forza geografici per sostenere lo sviluppo del business dei partner.

“L’Alleanza è una partnership strategica ed operativa senza pari nel mondo automotive e ci garantisce un forte vantaggio competitivo in un panorama automobilistico mondiale in continua evoluzione”, ha affermato Jean-Dominique Senard, Presidente del Comitato Esecutivo dell’Alleanza.

“Il nuovo business model consentirà all’Alleanza di trarre il meglio dagli asset e dalle capacità di performance delle singole aziende, continuando nel contempo a costruire sulle rispettive culture ed eredità. Le tre aziende dell’Alleanza copriranno tutti i segmenti di veicoli e tutte le tecnologie, in tutti i Paesi. L’obiettivo è di recare vantaggio ad ogni singolo cliente, incrementando al tempo stesso le rispettive competitività, redditività sostenibile e responsabilità sociale ed ambientale”.

I PRINCIPI DEL PIANO LEADER-FOLLOWER

I leader delle tre aziende hanno sottoscritto i principi del piano leader-follower per i veicoli, in cui collaboreranno per:

sviluppare ulteriormente la strategia di standardizzazione dell’Alleanza, dalle piattaforme alle carrozzerie;

per segmento di prodotto, focalizzarsi su un veicolo leader e veicoli follower progettati dall’azienda leader, con il supporto dei team dei follower;

assicurarsi che i veicoli leader e follower di ogni marca siano realizzati utilizzando la configurazione più competitiva, ivi compresa la produzione in raggruppamento, se del caso;

continuare sulla strada della condivisione dei prodotti nei veicoli commerciali leggeri, dove il modello leader-follower viene già applicato.

Con l’adozione del piano leader-follower si prospettano riduzioni degli investimenti fino al 40% per i veicoli che rientrano appieno nel modello. Questi vantaggi si aggiungeranno alle sinergie convenzionali che sono già attualmente disponibili.

LE REGIONI DI RIFERIMENTO

L’Alleanza ha anche adottato il principio di nominare diverse parti del mondo “regioni di riferimento”. Questo per fare in modo che ogni azienda si concentri sulle sue regioni principali con lo scopo di attestarsi tra le più competitive e di fungere da referenza per le altre per incrementarne la competitività.

Per quanto riguarda questa parte del piano, Nissan sarà il riferimento in Cina, Nord America e Giappone; Renault in Europa, Russia, Sud America e Nord Africa; e Mitsubishi Motors nell’ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sudest asiatico) e dell’Oceania.

Con la trasformazione di ogni azienda in una referenza per le proprie regioni, le opportunità di condivisione aumenteranno per massimizzare la condivisione dei costi fissi e sfruttare gli asset di ciascuna azienda.

IL PORTAFOGLIO DELLE AZIENDE

Gli aggiornamenti del portafoglio prodotto delle aziende seguiranno il modello leader-follower e i veicoli leader-follower saranno realizzati con la migliore configurazione competitiva. Ad esempio:

il rinnovamento del segmento C-SUV dopo il 2025 sarà portato avanti da Nissan, mentre le future evoluzioni del segmento B-SUV in Europa saranno appannaggio di Renault;

in America Latina, le piattaforme del segmento B saranno razionalizzate, evolvendo da quattro varianti ad una sola, sia per i prodotti Renault che Nissan. Questa piattaforma sarà prodotta in due stabilimenti che produrranno sia per Renault che per Nissan;

nel Sudest asiatico e in Giappone, le aziende dell’Alleanza perseguiranno opportunità selezionate nell’ambito dello stesso piano, come la collaborazione sulle Keicar tra Nissan e Mitsubishi Motors.

Considerando tutti questi elementi nel loro complesso, entro il 2025, circa il 50% dei modelli dell’Alleanza sarà sviluppato e prodotto nell’ambito del modello leader-follower.

In termini di efficienza tecnologica, i membri dell’Alleanza continueranno a capitalizzare gli asset esistenti. Questo per garantire che ogni singola azienda possa condividere gli investimenti su piattaforme, gruppi motopropulsori e tecnologie. Questa condivisione, che ha già dato prova di efficienza nello sviluppo delle piattaforme e dei gruppi motopropulsori, ha permesso il lancio di successo della piattaforma CMF-B per Renault Clio e Nissan Juke, nonché della piattaforma Keicar per Nissan Dayz e Mitsubishi eK Wagon. Tra breve usciranno anche le piattaforme CMF-C/D e CMF-EV.

LA DISTRIBUZIONE DELLA LEADERSHIP

Il modello leader-follower sarà esteso dalle piattaforme e gruppi motopropulsori a tutte le tecnologie chiave, dove la leadership sarà distribuita come segue:

Guida autonoma: Nissan

Tecnologie dell’auto connessa: Renault su piattaforma Android-based e Nissan in Cina

E-body, il sistema centrale dell’architettura elettrica-elettronica: Renault

e-PowerTrain (ePT): ePT su piattaforma CMF-A/B – Renault; ePT su piattaforma CMF-EV – Nissan.

Tecnologia ibrida plug-in per i segmenti C/D: Mitsubishi

Questo nuovo business model consentirà alle aziende partner di trarre il massimo profitto dal loro know-how e competitività. L’obiettivo è di rafforzare l’Alleanza nella sua interezza in un settore automobilistico globale in profonda trasformazione.