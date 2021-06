Dopo l’esordio nel round di Misano dell’Elf CIV del Trofeo Aprilia RS660, la sportiva “media” di Noale viene messa in vendita per gli appassionati. La moto verrà venduta già in configurazione “pronto pista” per coloro che cercano una moto facile e con prezzi di gestione alla portata di tutti. La moto ha 105cv per 153kg di peso che permettono alla sportiva di segnare tempi, in mani esperte, di tutto rilievo.

Aprilia negli ultimi anni sta cercando di creare una piccola filiera interna a partire dal trofeo RS250 per arrivare alla RS660. Se la RS250 al momento non è in vendita, la RS660 stradale ha debuttato ad EICMA 2019 ed è entrata in listino questa primavera. Con l’arrivo della versione stradale Aprilia ha presentato anche un trofeo a lei dedicato con una moto con poche ma sostanziali differenze rispetto a quella di serie. Il Trofeo Aprilia RS660 corre all’interno del weekend dell’Elf CIV con Alessandro Arcangeli che è andato a vincere la gara inaugurale di Misano.

LA MOTO

L’Aprilia RS660 Trofeo perde circa dieci chili scendendo a 153kg a secco contro i 183kg in ordine di marcia con tutti i fluidi della moto di serie. Merito sopratutto delle carene in vetroresina e del nuovo scarico preparato da SC-Project. Il motore grazie allo scarico e ad una nuova mappatura racing raggiunge i 105cv all’albero. Viene eliminato anche l’ABS, anche se la centralina resta per poter controllare tutti i sistemi elettronici di cui la moto è provvista. La moto perde anche il blocchetto luci, al suo posto una pulsantiera racing che controlla il display TFT riprogrammato per l’uso racing. Presenti anche nuove regolazioni che permettono di agire in maniera diversa anche su controllo di trazione, gestione del freno motore ed anti wheelie.

La ciclistica viene aggiornata con l’utilizzo di una forcella modificata con cartuccia interna Misano by Andreani, con regolazione del freno idraulico di compressione, estensione e precarico molle. L’ammortizzatore posteriore invece viene sostituito con una unità Ohlins AP948, con regolazione idraulica della precarica molla e dei freni di compressione ed estensione. Nuova anche la piastra superiore dello sterzo ed i semimanubri racing regolabili che permettono una posizione più sportiva del pilota. Cambiano anche le pedane che ora sono arretrate e regolabili con il produttore prodotte Spider Racing che fornisce tutta la componentistica ad eccezione della pulsantiera by Jet prime. Affidato a Sprint Filter invece il respiro della RS660.

IL PREZZO

Da oggi la moto preparata direttamente nel reparto corse di Aprilia Racing sarà ordinabile da tutti gli appassionati sul sito factoryworks.aprilia.com ad un prezzo di 14.700€ Iva esclusa. Se volete quindi godervi la vostra nuova Aprilia RS660 affrettatevi perché vi verrà consegnata non prima di 45 giorni lavorativi dal momento dell’ordine.

Mathias Cantarini