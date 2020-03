FCA ha presentato a Milano la Fiat 500 elettrica. Il palazzo della Triennale ha fatto da cornice alla prima uscita della piccola di casa FCA. La presentazione della 500 elettrica sarebbe dovuta avvenire al Salone dell’Auto di Ginevra: il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha spiegato come si è arrivati a questo evento proprio nel capoluogo meneghino.

La presentazione

“Mi ha chiamato l’amministratore delegato di FCA proponendomi questo lancio anche come contributo alla ripresa della città. Gli ho risposto di sì, gli ho steso i tappeti rossi. Milano riparte”, queste le parole di Sala. FCA ha voluto così dare un contributo alla ripresa dell’Italia, che al momento è rallentata dalla diffusione del coronavirus. Olivier Francois, responsabile marketing di Fiat, ha spiegato meglio: “Quando hanno cancellato Ginevra credo che chiunque avrebbe mollato il colpo. Io tre o quattro giorni fa ero in America, tranquillamente, a preparare il Salone e da lì ho visto Milano rialzare la testa tramite quel bellissimo video. E così è nata un’idea folle, cioè fare Ginevra a Milano. Questa cosa è nata solo due giorni fa nell’ufficio del sindaco Beppe Sala. E abbiamo messo in piedi questo incontro alla Triennale. Siamo qui per dare un segno di positività, perché Milano ne ha bisogno”.

Davanti al Palazzo della Triennale c’erano in mostra cinque versioni della nuova 500. FCA ha voluto ribadire il concetto: “Non è il lancio di una nuova Fiat, ma della 500, l’auto del prossimo decennio. Una novità epocale, per un futuro migliore non solo perché punta sulla nuova mobilità elettrica. Cinquant’anni dopo la produzione torna in Italia, a Torino, dove è stato fatto un investimento enorme. La Fiat 500 elettrica è pronta per essere venduta anche negli USA, non lo escludiamo. Se c’è domanda, soprattutto in California, siamo pronti a offrirla. In un primo momento sarà venduta in Brasile, già dall’anno prossimo. La produzione della nuova 500 partirà a giugno, quindi, in ogni caso, i numeri disponibili nel 2020 saranno limitati”.

Francois ha lanciato un segnale chiaro alle istituzioni: “Serve aiuto sulle infrastrutture e anche sugli incentivi. Non si può investire pesantemente sull’elettrico, come abbiamo fatto noi, e vivere in un Paese che non sia all’altezza della mobilità elettrica. Mi aspetto risposte dal governo e dai comuni. C’è un impegno di Milano sulla elettrificazione, la stessa cosa su Torino. Ginevra si è fermata e per noi è stato un colpo, perché per noi quest’auto è fondamentale. Ci è venuto in mente che Milano non si ferma, l’Italia non si ferma. Anche Fiat non si ferma, Fiat riparte e lo fa da un’auto totalmente nuova”.

FCA per la 500 non sta sottovalutando la comunicazione: “Abbiamo poi come endorser Leonardo Di Caprio, è come avere il Papa al battesimo di tuo figlio, non è solo un attore, è un militante, uno tra gli attivisti ecologici primi al mondo”.

Il design

Sul frontale non capeggia il logo Fiat, ma solo 500. Dunque si tratta di una nuova strategia per FCA. La piccola si presenta rigenerata nel look, rigenerata nella tecnologia e molto desiderabile a dispetto dell’estetica molto simile alla precedente versione. La nuova 500 è costruita su di una nuova piattaforma. Risulta più larga e più lunga di 6 cm. Il passo è maggiorato di 2 cm, con pneumatici più grandi (17 pollici) che contribuiscono al gradevole design, ma con un’ottima abitabilità al di sotto di 4 mt.

Il design rispecchia gli stilemi della Fiat 500 in una lettura più moderna. I gruppi ottici hanno una forma più ellittica e risultano più aggressivi ed accattivanti. Le maniglie a filo della carrozzeria rendono le linee ancora più filanti. La nuova 500 strizza sempre l’occhio ai modaioli, ma con una filosofia green.

La meccanica

La Nuova 500 elettrica è dotata di una batteria da 42 kWh per alimentare un motore da 87 kW e 118 Cv. La casa dichiara una velocità massima di 150 km/h (autolimitata), scatto da 0-100 km/h in 9 secondi e di 3,1 secondi nell’accelerazione 0-50 km/h. L’autonomia è di 320 km. La 500 elettrica ha tre driving mode: Normal, Range e Sherpa.

La modalità Sherpa da la possibilità al guidatore di ottimizzare le risorse disponibili ed è in grado di ridurre al massimo il consumo energetico. La velocità massima è limitata a 80 km/h. La risposta dell’acceleratore viene modificata ed il sistema di navigazione disattivato, così come i sedili riscaldabili. La modalità Normal è quella che conferisce alla piccola 500 la sensazione di guida più prossima ad un’auto a combustione interna. La modalità Range, invece, consente di guidare con il sole pedale dell’acceleratore. Quando viene rilasciato la decelerazione è molto più efficace di quanto non avvenga con una vettura a combustione interna: praticamente è come se si stesse frenando. Il pedale del freno serve per stoppare l’auto.

La nuova 500 elettrica è già ordinabile sul sito http://www.fiat.com con un listino a partire dai 37.900 euro. Forse un po’ tanto per le masse, ma l’intento di FCA con il lancio della 500 come brand è tutt’altro. FCA ha presentato a Milano la Fiat 500 elettrica per dare una mano all’Italia, di cui è simbolo da molti decenni.

