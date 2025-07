CIV | Misano 2, Supersport Gara 1: Mantovani torna a vincere

“Non vincevo dal ‘15-’18”: ha esordito così Andrea Mantovani dopo un meritato ritorno alla vittoria nel CIV Supersport 600 a Misano in Gara 1. Il ferrarese ha riportato Ducati alla vittoria davanti ai rivali per il titolo Luca Ottaviani e Xavier Artigas.

Il leone tira fuori la criniera: ecco Mantovani

Andrea Mantovani non delude mai, specie quando vince. Il pilota Scuderia d'Ettore regala il primo successo alla sua squadra e Ducati in questa stagione dove la 955 V2 non sembra la moto più forte del lotto. Il ferrarese ha commentato nel post-gara, con tanto di balletto: “Il leone deve tirar fuori la criniera” e così ha fatto. Vittoria da schiacciasassi per il vincitore di Assen nella MotoE, che termina un digiuno che durava dal mese di aprile dell'anno scorso.

Dietro di lui Luca Ottaviani ha potuto solamente guardare, in una gara della Supersport che ha sorprendentemente visto grossi distacchi tra i protagonisti. Il pilota MV Agusta ha completato l'obiettivo minimo di transitare sotto la bandiera a scacchi davanti al rivale per il titolo Xavier Artigas, il quale ha dedicato il podio allo scomparso Pau Alsina Sánchez, a sua volta tra i protagonisti del CIV.

Che lotta per la 5ª posizione!

La quarta posizione è nuovamente spagnola con la Ducati di Miquel Pons, che riesce a portare nelle posizioni di vertice K-Racing Team, che nel venerdì in notturna aveva piazzato Marco Bussolotti in vetta alle classifiche. Il ducatista ha avvicinato il connazionale per il podio, ma senza impensierirlo. La vera lotta in Gara 1 è stata per la quinta posizione, dove Stefano Valtulini ha trionfato in un ultimo giro al cardiopalma davanti al compagno di marca Matteo Patacca. Rimangono imbottigliati nel traffico i tre ducatisti Mattia Rato (7°), Federico Fuligni (8°) e Lorenzo Dalla Porta (9°). Gara 1 ha visto il ritorno di Honda nella top 10 del CIV Supersport grazie alla presenza a gettone di Andy Verdoia, da anni protagonista a livello internazionale.

CIV | Misano 2: i risultati di Gara 1

Da Misano - Valentino Aggio

