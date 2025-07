CIV | Misano 2, Superbike Gara 1: zero per Pirro, Delbianco mette la sesta

Mancava la Racing Night al curriculum di Alessandro Delbianco al CIV Superbike. Non è stata corsa di sera, ma il pilota Yamaha DMR Racing si è preso la Gara 1 della impegnata domenica al Misano World Circuit. Con la caduta di Michele Pirro, ora Delbianco ha ben 57 punti da amministrare.

Assolo di Delbianco, Pirro a terra: colpo per il campionato

Il campionato ha subìto un colpo importante in Gara 1: così come successo al primo round della stagione, proprio al Marco Simoncelli, Michele Pirro è uscito di scena nelle primissime battute della corsa precedentemente interrotta a causa di una bandiera rossa. Il campione italiano in carica ha perso il posteriore in entrata dell'ultima curva del Curvone, finendo a terra. A differenza del round inaugurale del 2025, il ducatista non ha avuto modo di riprendere la via della pista. Arriva il primo “zero” dell'anno per il #1.

Alessandro Delbianco ha sfruttato al massimo la situazione, prendendosi il 6° successo stagionale nelle sette manche corse fino a questo momento. Il pilota DMR Racing, con tanto di livrea speciale in occasione dei 70 anni di Yamaha, non ha avuto la migliore delle partenze. Nonostante ciò, il #52 non ci ha messo troppo per superare la resistenza di Giannini e Baldassarri. La vittoria porta al leader del campionato un vantaggio di ben 57 lunghezze.

Baldassarri domina la Production, podio per Spinelli

Seconda posizione assoluta per la wildcard di lusso della Racing Night Lorenzo Baldassarri. L'ex pilota del WorldSBK, attualmente impegnato in MotoE, ha deciso di correre il quarto round stagionale con la Ducati di Cecchini Racing Team. Primo incontrastato nella Production Bike, Baldassarri ha fatto vedere a tutto il paddock le vere potenzialità di questa categoria combattendo per la prima posizione assoluta e vincendo senza problemi la sotto-categoria. Seconda posizione in SBK per Nicholas Spinelli, al primo anno su una 1000cc e al primo podio nella massima categoria del campionato tricolore. Spinelli, vincitore nel WorldSBK ad Assen l'anno scorso, ha superato negli ultimi giri Gabriele Giannini. Il pilota romano ha pagato nella gestione gomme dopo una prima parte da protagonista.

Quarta posizione, ma mai veramente in lotta per il vertice, per Luca Vitali che ha preceduto il compagno di box Samuele Cavalieri. Smuove finalmente la classifica Kevin Manfredi, che riesce a completare la prima gara dell'anno con un incoraggiante 6ª posizione. Davide Stirpe e Simone Saltarelli sono grandi protagonisti nella Production Bike e ne completano il podio, mentre continua il weekend da incubo per il leader di classifica Riccardo Russo. Il pilota campano ha accusato le ulteriori limitazioni alla BMW, terminando la corsa al 5° posto di categoria.

