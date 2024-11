WEC | Rookie test: Leclerc all'attacco tra i rookie, debutto positivo per Rossi in Hypercar

Arthur Leclerc si mette in evidenza nei rookie test del FIA World Endurance Championship in Bahrain. Il monegasco di Ferrari si distingue insieme a Valentino Rossi che per la prima volta ha guidato l'Hypercar di BMW Motorsport.

Cala ufficialmente il sipario sul Mondiale Endurance 2024, tanti gli spunti ai margini di una stagione ricca di battaglie ed emozioni. Il prossimo appuntamento in pista è per la 1812km Qatar 2025 che nuovamente si terrà a febbraio.

Rookie test, mattina: Cadillac avanti, prima volta in LMDh per Rossi

I piloti titolari hanno fatto la differenza nella mattinata in Bahrain con Earl Bamber (Cadillac Racing #2) davanti a Dries Vanthoor (BMW #15) ed a Nicklas Nielsen con la Ferrari 499P #50.

Il migliore dei debuttanti è stato l'ex campione di FIA F3 Victor Martins con l'Alpine #36. Quarto posto per il transalpino davanti alla Ferrari #51 di James Calado, la BMW #20 di René Rast e la Ferrari #83 AF Corse di Yifei Ye.

In pista anche Jordan Pepper con la Lamborghini #63, mentre sono da rimarcare i primi passaggi di Valentino Rossi con la BMW #20 con il ventesimo tempo assoluto. Il ‘Dottore’ ha completato poco lontano dalla Rossa di Arthur Leclerc e dalla Porsche #99 Proton Competition che ha visto all'esordio l'ex volto di Isotta Fraschini Antonio Serravalle.

Le prime due ore dei rookie test hanno visto all'assalto in GT la McLaren #95 United Autosports di Marino Sato. Quinto posto per Sébastien Baud per la prima volta a bordo della Lamborghini #60 Iron Lynx dopo un anno disputato con Corvette TF Sport, il francese ha preceduto il rookie Matteo De Palo (VISTA AF Corse Ferrari #54). Prima volta per l'italiano con una GT ad una sola settimana dalla conclusione della Formula Regional Europe.

Rookie test, pomeriggio: Leclerc all'attacco, 4° posto per Rossi!

Arthur Leclerc ha ottenuto il secondo tempo assoluto nella seconda sessione con 55 millesimi di ritardo dall'Alpine #36 di Jules Gounon. L'andorrano ha beffato il monegasco, il migliore tra i debuttanti presenti in azione.

Mike Conway (Toyota #7) ha chiuso terzo precedendo Valentino Rossi che dopo i 24 giri della mattina ha siglato 43 passaggi al pomeriggio ottenendo il quarto tempo overall. Il pilota BMW ha completato la giornata al massimo delle sue potenzialità precedendo Max Hesse (BMW #15), Yifei Ye (AF Corse Ferrari #83) e Thomas Neubauer con la seconda 499P ufficiale (#51).

Poche sorprese, invece, in GT con la McLaren #95 di United Autosports di Grégoire Saucy che ha chiuso alle spalle della Lexus #78 Akkodis ASP dell'ex campione GTD PRO IMSA WeatherTech SportsCar Championship Ben Barnicoat. La vettura giapponese e quella britannica si sono inserite davanti alle Ferrari VISTA AF Corse con Mahaveer Raghunathan #55 e Matteo De Palo #54.

Le ultime news della stagione

Reshad de Gerus ha girato con Toyota GR e non con Porsche Motorsport, il francese che nel 2024 ha corso nell'European Le Mans Series ha avuto l'onore di guidare la GR010 Hybrid vista la conquista del titolo costruttori da parte dei giapponesi.

Primi giri, invece, per il già citato Serravalle con la Porsche #99 Proton Competition insieme a Larry ten Voorde, olandese campione in carica della Carrera Cup Deutschland e della Mobil 1 Supercup che dovrebbe ritirarsi dalle competizioni al termine del 2024.

Il dato più interessante in LMGT3, invece, riguarda senza dubbio la presenza di Michelle Gatting e Celia Martin con la Porsche #92 Manthey Pure Rxing. Le due Iron Dames hanno concluso un test importante con la vettura teutonica in vista di un'ipotetica nuova sfida per la stagione 2025. Martin è destinata a tornare nel FIA WEC e nell'European Le Mans Series come Bronze Driver per le ‘Iron Dames’ vista la promozione a ‘Silver Driver’ di Sarah Bovy.

Ferrari spiega la penalità in gara per la Ferrari #51

Come scritto nell'aggiornamento post gara della 8h Bahrain, la Ferrari #51 ha perso il podio dopo bandiera a scacchi in seguito ad un provvedimento da parte della direzione gara. La Rossa ha dovuto inchinarsi alla concorrenza per aver utilizzato due gomme in più rispetto al consentito.

Una nota ufficiale di Ferrari recita:

A fine gara, la vettura numero 51 è stata penalizzata dagli Steward con la decisione numero 40, retrocedendola in 14esima posizione. Secondo il documento, sulla vettura sarebbero stati utilizzati 28 pneumatici complessivi anziché i 26 previsti per Qualifiche e Gara.In realtà, l’equipaggio ha rispettato il limite delle 26 coperture ma, per un errore, nell’arco della gara sono stati impiegati gli pneumatici che erano stati montati sulla vettura per schierarla in griglia anziché quelli rodati durante la qualifica che erano destinati alla corsa. Queste due gomme non sono state considerate come parte del contingente allocato dalla squadra, portando alla decisione degli Steward.

Appuntamento ora al 2025 per il FIA WEC con tante novità in arrivo.

Luca Pellegrini