CIV | Supersport Gara 2: Ottaviani rimane imbattuto, è poker

Se Alessandro Delbianco ha perso l'imbattibilità, lo stesso non si può dire per Luca Ottaviani nel Dunlop CIV Supersport 600. Il pilota Extreme Racing Service ha la meglio su Lorenzo Dalla Porta sotto la bandiera a scacchi, salendo così al poker stagionale. Podio per Yamaha con Stefano Valtulini.

Poker stagionale per Luca Ottaviani

Non poteva chiudersi in modo migliore l'esperienza di Luca Ottaviani al Mugello Circuit: il pilota MV Agusta è sempre stato molto competitivo tra le colline toscane, così come ha dimostrato nelle due manche di questo fine settimana. Per il #111 è arrivata un'altra splendida vittoria al termine di una corsa più che combattuta, dove Lorenzo Dalla Porta ha finalmente avuto il ruolo di protagonista. L'iridato Moto3 ha fatto e disfatto nei 14 giri di corsa, perdendo e guadagnando posizioni ad ogni curva. Finalmente il toscano ha dimostrato tutto il suo potenziale, prendendosi il primo podio nel contesto del CIV. Ottaviani è stato bravo a sfruttare i cavalli della sua F3 800 sul rettilineo finale per non farsi superare: solo 74 millesimi hanno separato il vincitore dal padrone di casa. Ottaviani, con questo successo, è ampiamente leader di classifica con 100 punti a proprio nome, ben 40 in più rispetto ad Artigas e 42 su Mantovani: che il campionato sia già terminato?

Valtulini si conferma sul podio, Mantovani scivola 7°

Un altro podio per la Yamaha R6 guidata da Stefano Valtulini sul tracciato del Mugello. Il pilota Promodriver è salito nuovamente sul gradino più basso del podio così come a Misano. Il #43 ha preceduto Mattia Rato in un arrivo che ha visto ben nove piloti in meno di tre secondi. Quinta posizione per un altro grande deluso di giornata come Xavier Artigas, giù dal podio nella seconda manche. Ancora una volta Matteo Patacca si è confermato tra i migliori, precedendo allo sprint Andrea Mantovani. Il pilota Scuderie D'Ettore è stato, come sempre, grande protagonista come sempre della bagarre del gruppone. Mantovani, però, è rimasto fuori dalla lotta dei migliori nelle ultime battute. La top 10 è completata da Marco Bussolotti, la seconda Kawasaki Ninja 636 di Samuel Di Sora e Alessandro Sciarretta. Tra i ritirati di alta classifica spicca il nome di Miquel Pons, protagonista del gruppo di testa in Gara 1.

CIV | Supersport: i risultati di Gara 2

Credits: Perugia Timing

Dal Mugello - Valentino Aggio

