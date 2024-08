GTWC Europe | Magny-Cours, Q1: Green riporta in pole Emil Frey Racing Ferrari

Ben Green ottiene la pole position a Magny-Cours nella Q1 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Il britannico di Emil Frey Racing e Ferrari #14 svetta con soli 90 millesimi di vantaggio nei confronti della BMW #991 Century Motorsport di Dan Harper.

GTWC Europe, Q1 Magny-Cours: Green x2

Dopo il risultato nella Q1 di Brands Hatch, Green si ripete beffando il migliore della classe Bronze Harper. Il pilota ufficiale BMW si piega all'alfiere di Emil Frey Racing, leader dello schieramento questa sera in occasione di race-1 dopo aver fermato il cronometro in 1.36.701.

Sven Mueller (Rutronik Racing Porsche #96) e Christopher Haase (Eastalent Racing Audi #84) seguono nell'ordine davanti a Dennis Marschall con la Porsche #97 Rutronik Racing regolarmente presente in Bronze Cup.

WRT #32 batte Winward Racing #48 in Q1

Il leader del campionato Dries Vanthoor e la BMW #32 Team WRT partirà dalla sesta posizione precedendo Barwell Motorsport Lamborghini #78 (Bronze Cup) ed il poleman della Gold Cup Luca Engstler (Team Engstler Audi #6).

Chiudono la Top10 l'Audi #66 Tresor Attempo Racing (Bronze Cup) e la Ferrari 296 GT3 #69 Emil Frey Racing, le due vetture citate precederanno la Mercedes #48 Winward Racing Team MANN-Filter. Lucas Auer non è riuscito ad entrare nella prima parte della classifica, il secondo classificato della Sprint Cup dovrà quindi recuperare terreno nella serata odierna nei confronti della già citata BMW #32.

Giornata iniziata male, invece, per la McLaren #159 Garage 59 di Benjamin Goethe. Il tedesco si è fermato in fondo alla pit lane pochi secondi dopo il via della sessione, la direzione gara ha sospeso immediatamente l'attività in pista.

Nella serata odierna la race-1 che come accaduto due anni fa si svolgerà al tramonto. Alle 20.15 il via della competizione che come sempre si terrà sulla distanza dei sessanta minuti con cambio pilota obbligatorio a metà evento.

Luca Pellegrini