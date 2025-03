FIA F3 | Test Bahrain, Day 3: Camara chiude davanti a tutti

La tre giorni di test in Bahrain della F3 si conclude con il miglior tempo di Rafael Camara. Il pilota di Trident, leader del campionato dopo il primo round di Melbourne, si è portato davanti a tutti in entrambe le sessioni della terza e ultima giornata di prove sul circuito di Sakhir. Chiudono alle sue spalle i Tim Tramnitz di MP Motorsport e Tuuka Taponen di ART Grand Prix.

Sessione mattutina

Nella mattinata Camara ha realizzato il miglior tempo della giornata in 1:48.252, 8 centesimi meglio di Tramnitz e un decimo e meglio rispetto a Taponen. Seguono quindi Alessandro Giusti (ART Grand Prix) in quarta posizione e Noah Stromsted (Trident) in quinta.

Primo degli italiani è Nicola Lacorte (DAMS Lucas Oil), sesto a due decimi e mezzo di ritardo dalla vetta della classifica. Gli altri due italiani sono rispettivamente in P20 per quanto riguarda Nicola Marinangeli (AIX Racing) e in P25 per quanto concerne Brando Badoer (Prema Racing).

Completano i primi dieci Nikola Tsolov (Campos Racing), Freddie Slater (che sostituisce Nikita Bedrin sulla terza vettura di AIX Racing), Christian Ho (DAMS Lucas Oil) e Theophile Nael (Van Amersfoort Racing).

I risultati della sessione mattutina © Formula 3

Sessione pomeridiana

Al pomeriggio ancora Camara ha fatto segnare come miglior passaggio un 1:48.673, ben 690 millesimi meglio di quello fatto segnare da Voisin alle sue spalle. Sharp, che completa il podio virtuale, è a più di 8 decimi dalla vetta.

I distacchi sono abbastanza marcati, poiché tutti gli altri piloti sono sopra il secondo di distacco dal primo classificato. Segue in quarta posizione Charlie Wurz (Trident), davanti a Roman Biliski (Rodin Motorsport), Javier Sagrera (AIX Racing), Freddie Slater, Laurens Van Hoepen (ART Grand Prix) e Martinius Stenshorne (Hitech TGR).

Chiude la top 10 il primo dei piloti italiani, Nicola Marinangeli: il pilota umbro di AIX Racing ha fatto segnare un tempo di 1.805 millesimi più alto rispetto a quello fatto registrare da Camara. Per quanto riguarda gli altri due italiani coinvolti, Lacorte è 23esimo, seguito in tandem da Badoer in P24, rispettivamente a 3.4 e 3.6 secondi di distacco.

I risultati della sessione pomeridiana © Formula 3

Adesso team e piloti avranno tempo per analizzare i dati raccolti in questi tre giorni di test prima del prossimo round del campionato, che si terrà sempre sul circuito di Sakhir fra tre settimane, a contorno del GP del Bahrain di F1.

Alfredo Cirelli