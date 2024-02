Test Jerez: Moto2 e Moto3 inaugurano l'era Pirelli

Il circuito di Jerez de la Frontera è il teatro dei test ufficiali organizzati da Dorna per Moto2 e Moto3. La tre giorni è iniziata nel segno di Arón Canet, capace di stampare il primo tempo in Moto2 al debutto con Fantic Racing. In Moto3 uno dei grandi favoriti David Alonso ha preceduto di soli due millesimi José Antonio Rueda.

Moto2 | Canet è il più veloce, tre piloti in 28 millesimi

Arón Canet chiude il primo giorno di test a Jerez de la Frontera con il primo tempo nelle graduatorie Moto2. Lo spagnolo, per la prima volta nella classe cadetta, ha cambiato squadra a fine 2023, passando da Pons Racing alla squadra italiana Fantic Racing. Dopo una prima sessione in sordina, chiusa all'ottavo posto, Canet ha decisamente alzato l'asticella nei due turni seguenti. Nel secondo turno il 1:41.136 dello spagnolo ha sbaragliato gli avversari, tempo poi quasi ripetuto nell'ultimo turno (1:41.167). Ciò che più impressiona del #44 è il ritmo che riesce a tenere: Canet è stato l'unico a chiudere più passaggi sul piede del 1'41" basso.

Dietro, perlomeno sul giro secco, gli avversari non stanno di certo a guardare. Nell'ultima sessione odierna sia Joe Roberts che Jake Dixon si sono avvicinati molto al tempo di Canet. Il californiano, tornato in American Racing dopo tre stagioni in Italtrans, ha chiuso a soli 22 millesimi da Canet. Leggermente più lento Dixon, che ha fermato il cronometro in 1:41.164, a soli 28 millesimi dalla vetta.

Le Boscoscuro in crescita, solo 12° Arbolino

A Jerez de la Frontera le Boscoscuro hanno trovato terreno fertile: la moto veneta, che da quest'anno può contare sul supporto del neonato team MT Helmets, si è confermata tra le migliori del lotto. Il fenomeno in rampa di lancio Fermín Aldeguer ha chiuso in 4ª posizione con un tempo di 1:41.283, davanti ai nuovi compagni di marchio Ai Ogura e Sergio García. La nuova coppia di MT Helmets si è dimostrata da subito veloce, con il giapponese voglioso di riscatto dopo un 2023 fortemente condizionato dall'infortunio in inverno. Marcos Ramírez è 7° davanti a Somkiat Chantra, mentre la coppia Gresini Racing chiude la top 10 con i nuovi acquisti Albert Arenas e Manuel González. Appena fuori dai migliori dieci il vice-campione 2023 Tony Arbolino, distante 541 millesimi dalla vetta in 12ª posizione. Celestino Vietti ha chiuso poco dietro in 14ª posizione, mentre Dennis Foggia è 20°. Tra i debuttanti Senna Agius è il migliore con il 19° crono, mentre i quattro piloti provenienti dalla Moto3 sono ravvicinati dalla 23ª alla 26ª piazza.

Moto2 | Test Jerez: i risultati combinati del Day 1

Moto3 | Nuovo record per Alonso, comanda Mattighofen

Passando alla Moto3, il marchio CFMOTO continua a sorridere. Oltre alla 3ª posizione di Dixon nella classe cadetta, Aspar Team piazza David Alonso al comando della categoria più leggera del Motomondiale ai test di Jerez. Il pilota Aspar Team, recentemente passato al marcio austro-cinese CFMOTO, ha fermato il cronometro a 1:44.356, ben 632 millesimi in meno rispetto al precedente record della pista di Andrea Migno. Il colombiano, reduce dal titolo di miglior debuttante, precede gli altri tre marchi posseduti da Mattighofen. José Antonio Rueda paga solo 2 millesimi dal rivale sudamericano, mentre Daniel Holgado porta GASGAS in 3ª posizione a 53 millesimi, precedendo Collin Veijer al 4° posto con Husqvarna.

Confermate le fatiche di Honda, male gli italiani

Così come in MotoGP, anche nella entry class Honda continua a faticare contro il colosso KTM. Sono solamente due le moto giapponesi all'interno della top 10, con Adrián Fernández in 5ª posizione davanti a Stefano Nepa (6°), unico italiano a salvarsi in una prima giornata davvero complicato per il tricolore. La seconda moto targata HRC è quella del rookie David Almansa, che si è classificato all'ottavo posto.

Come anticipato, i colori italiani escono male dalla prima giornata di test a Jerez. Dopo Nepa, il primo portacolori azzurro è Riccardo Rossi: il genovese, alla prima con il team CIP Green Power, è 15° ma paga già oltre un secondo dalla vetta. Il #54 precede di 52 millesimi Matteo Bertelle, mentre il debuttante Luca Lunetta chiude 18°. Nicola Fabio Carraro chiude la top 20, mentre Filippo Farioli è 23° davanti al rientrante Lorenzo Dalla Porta, ingaggiato da Leopard Racing in occasione della tre giorni per sostituire l'infortunato Ángel Piqueras.

Moto3 | Test Jerez: i risultati combinati del Day 1

Valentino Aggio

Leggi anche: MOTOGP | PRESENTAZIONE IN GRANDE STILE PER PRAMAC RACING