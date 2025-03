F1 | Red Bull, ufficiale: Tsunoda al posto di Lawson da Suzuka

La prima bomba del mercato piloti F1 2025 è stata sganciata: la Red Bull ha ufficialmente sostituito Liam Lawson con Yuki Tsunoda a partire dal GP Giappone, confermando così l’indiscrezione partita da Erik van Haren (Der Telegraaf) e rimbalzata ovunque sui social negli ultimi giorni. Per il pilota nipponico si realizza dunque l’attesa promozione dopo 4 anni alla Racing Bulls, mentre il kiwi, dopo sole due gare corse col team di Milton Keynes, farà il percorso inverso per tornare nella scuderia di Faenza dove si mise in risalto nelle ultime due stagioni.

Liam fuori, Yuki dentro: avanti un altro!

Uno scambio in famiglia che ricalca dunque quanto avvenuto già nel 2016 e nel 2019 con gli sliding doors di Verstappen-Kvyat e Albon-Gasly. Al contrario però di quanto avvenuto per Daniil e Pierre, Liam si è ritrovato fin da subito in una situazione nettamente sfavorevole: nonostante gli 11 GP disputati tra il 2023 e 2024 tra AlphaTauri e VCARB, il pilota di Hastings ha avuto pochissimo tempo per adattarsi al nuovo contesto. Tra una RB21 poco competitiva, un Max Verstappen noto per il “distruggere” i suoi compagni di squadra e una sola giornata e mezzo di test a disposizione, l’avventura di Lawson alla Red Bull era partita già in salita.

Tuttavia nemmeno Horner e i suoi si sarebbero aspettati un inizio di stagione disastroso dal pilota neozelandese: causa anche gli incidenti e i problemi tecnici alla sua monoposto, Lawson è stato sempre eliminato al Q1 e in gara non è mai riuscito a rimontare dal fondo, chiudendo con un ritiro a Melbourne e una P12 a Shanghai (posizione ottenuta solo dopo la squalifica per infrazione tecnica di Gasly, Hamilton e Leclerc). Troppo poco per un team che, nel pieno ciclo post-Newey, non vuole più affidarsi al solo Verstappen per muovere la classifica. Ed ecco che, dopo il vertice del team a Dubai, si è ritornati allo stesso copione, decidendo di declassare Lawson nello stile del game show “Avanti un altro!”.

Credits: Getty Images / Red Bull Content Pool

Il prossimo che tenterà la fortuna sarà un Tsunoda che, grazie anche al supporto economico del motorista Honda (si vocifera sui 20 milioni), avrà l’occasione di debuttare nel team maggiore proprio in occasione del suo GP di casa a Suzuka, dopo aver disputato i test Abu Dhabi dello scorso anno sulla Red Bull RB20. Un riconoscimento che riflette le ottime performance del nipponico in questo inizio di stagione: nonostante i soli 3 punti messi a referto nella Sprint di Shanghai, Yuki è stato spesso tra i più veloci se non il più veloce del midfield, venendo frenato solamente da episodi sfortunati. Ora sarà chiamato al confronto con Max e con chi c’era prima di lui, in una mossa che ha sempre più i contorni della disperazione in casa Red Bull.

Le dichiarazioni

Il team principal Christian Horner ha elencato nelle grandi difficoltà di Lawson e sulla necessità di essere in lotta su più fronti nel Mondiale F1 2025 i motivi di questo scambio di sedili in casa Red Bull:

È stato difficile vedere Liam faticare sulla RB21 nelle prime due gare e come risultato abbiamo collettivamente preso la decisione di fare lo switch così presto. Siamo arrivati al 2025 con due ambizioni: confermare il Mondiale Piloti e riconquistare il Mondiale Costruttori e questa è una decisione puramente sportiva. Siamo consapevoli che c'è ancora molto lavoro da fare sulla RB21 e l'esperienza di Yuki ci sarà utile per sviluppare la macchina. Gli diamo il benvenuto al team e non vediamo l'ora di vederlo al volante della RB21. Abbiamo un impegno nel proteggere e sviluppare Liam e insieme, dopo aver visto questa difficile partenza, abbiamo agito rapidamente per permettere a Liam di guadagnare esperienza e di continuare la sua carriera in F1 con Racing Bulls, un team e un ambiente che conosce molto bene.

Credits: Getty Images / Red Bull Content Pool

Laurent Mekies (TP Racing Bulls), invece, ha salutato così Tsunoda nel post del profilo ufficiale della scuderia di Faenza:

Siamo incredibilmente orgogliosi di Yuki per essersi guadagnato la sua meritata promozione alla Oracle Red Bull Racing! I suoi progressi nello scorso anno, e più recentemente nell'inizio della stagione 2025, sono stati niente meno che eccezionali. Personalmente, e collettivamente, è stato un privilegio immenso seguire i suoi progressi per tutti noi a Faenza e a Milton Keynes. L'energia e la positività di Yuki hanno illuminato ogni angolo delle nostre fabbriche e dei nostri garage e sarà per sempre un Racing Bull. Gli auguriamo ogni successo che si merita alla Red Bull. Ognuno di noi alla VCARB guarda con anticipazione a lavorare di nuovo con Liam per fornirgli il miglior ambiente possibile, così da permettergli di splendere sulla nostra monoposto e di mostrare quel talento che sappiamo lui ha. Si è inserito molto bene lo scorso anno e non vediamo l'ora di sfidarci insieme a di crescere come team e, con un Isack che è partito già forte, sappiamo di avere una line-up forte e giovane.

Ha inizio così un nuovo capitolo per Yuki Tsunoda e per la Red Bull stessa: la speranza dei vertici del team anglo-austriaco è che (l'ennesimo) switch possa stavolta portare avanti lo sviluppo della monoposto ed aiutare Verstappen a non correre più da solo. In attesa di dichiarazioni più approfondite da lui, Tsunoda ha pubblicato un post sui suoi profilo social con la tuta Red Bull e si dice già “Pronto alla sfida” che inizierà a Suzuka.

Andrea Mattavelli