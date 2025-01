Supercross | Ducati sbarca negli Stati Uniti dal 2026: accordo con Troy Lee Designs

Gennaio, oltre alla Dakar, è il mese del Supercross. Le ruote tassellate stelle e strisce invadono gli stadi di tutti gli Stati Uniti per quella che viene considerata una delle serie più affascinanti nel motorsport. Dal prossimo anno anche Ducati sarà della partita: dopo aver ufficializzato l'impegno in MXGP, il costruttore di Borgo Panigale attraverserà l'oceano.

Ducati fa sul serio: debutto previsto per il 2026

Quando Ducati decide di impegnarsi in un progetto, lo fa veramente: alla fine del 2023 Borgo Panigale aveva annunciato l'impegno nel motocross con la promessa di arrivare a livello mondiale in un paio d'anni. La Rossa debutterà ufficialmente in MXGP in questa stagione appoggiandosi al team Maddii Racing e schierando due piloti di assoluto livello come Jeremy Seewer e Mattia Guadagnini.

Oltre al campionato del Mondo, Ducati non può farsi sfuggire una chance come quella del Supercross. La serie americana apre un altro mercato per i possibili fruitori della Desmo450 MX. Inoltre, il campionato americano indoor è considerato (forse) il più competitivo al Mondo, tanto che il due volte iridato in carica Jorge Prado ha deciso di dare il via al suo personale American dream firmando per Kawasaki. A differenza del mondiale, Ducati sarà nei campionati AMA a partire dal 2026: questo perché le regole del motocross statunitense sono legate alle vendite. Come fa sapere Ducati, le prime Desmo450 MX arriveranno nelle concessionarie autorizzate a partire da Luglio 2025.

Una partnership importante: Ducati e Troy Lee Designs insieme

Come fatto anche in ambito europeo, Ducati ha deciso di appoggiarsi ad una squadra più che esperta per questa nuova avventura. Se nel Vecchio Continente la scelta è ricaduta su Maddii Racing, negli Stati Uniti Paolo Ciabatti ha scelto Troy Lee Designs. La nuova collaborazione è stata annunciata in occasione di Anaheim 1, il primo appuntamento del Supercross 2025 che si è tenuto al Angel Stadium di Los Angeles. Mentre aiuterà nello sviluppo del prototipo, la formazione di Troy Lee presenzierà a otto appuntamenti della stagione per promuovere l'ingresso di Ducati nel mercato americano. Troy Lee Designs ha appena terminato un rapporto duraturo col marchio KTM, in particolare con i colori di GASGAS.

Valentino Aggio