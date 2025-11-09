WRC | Ott Tanak si prende una pausa al termine del 2025

Ott Tanak ha annunciato di prendersi una pausa dal FIA World Rally Championship al termine della stagione 2025. L'estone, alfiere di Hyundai Motorsport, ha espresso la volontà di passare più tempo con la sua famiglia dopo la conclusione del Rally Arabia Saudita di fine mese.

L'ex campione del mondo vanta in totale 170 partenze nel WRC, 22 vittorie e 58 podi. Quest'anno ha regalato a Hyundai l'affermazione nel Rally Grecia, unica affermazione per la i20N Rally1 contro le sempre competitive Toyota Yaris GR Rally1.

Il #8 dello schieramento ha annunciato la decisione in quel di Toyota City una volta concluso il penultimo round della stagione. Quarto posto stagionale per Tanak nell'appuntamento asiatico alle spalle delle tre Toyota ufficiali.

Un comunicato del pilota estone recita:

Dopo molte stagioni indimenticabili trascorse a gareggiare ai massimi livelli, ho deciso di prendermi una pausa dai rally a tempo pieno. Questa scelta non è stata facile, ma mi sembra il momento giusto per fermarmi, riflettere e dedicare più tempo alla mia vita e alla mia famiglia in Estonia.

Il portacolori di Hyundai ha continuato dicendo:

Tuttavia, non si è spinto fino al punto di chiudere definitivamente le porte ai rally. Questo non è un addio definitivo ai rally, ma semplicemente un'opportunità per resettare, ricaricare le batterie e riconcentrarmi. Il motorsport è stata la mia vita sin dai primi anni della mia vita, partendo dai rally locali sino ad arrivare al gradino più alto del podio nel WRC. Questo sport ha plasmato la mia persona. Ogni stage, ogni curva, ogni sfida mi ha dato resistenza, lavoro di squadra e passione. Vincere il titolo 2019 è un sogno divenuto realtà.