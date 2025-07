WRC | Calendario 2026: l'Italia si sposta a ottobre, 14 round confermati

Il FIA World Rally Championship ha confermato alla vigilia del tradizionale Rally Finlandia il calendario 2026. La stagione si articolerà nuovamente su 14 round da gennaio a novembre, ma sono da evidenziare alcuni importanti novità.

Italia resta, ma dove si correrà?

La prima è data dallo spostamento del Rally Italia da giugno ad ottobre prima del gran finale in Arabia Saudita. L'appuntamento tricolore deve ancora essere completamente annunciato e non è automatico che si torni a gareggiare in Sardegna.

Dopo anni all'interno del Campionato Europeo, il Rally Roma Capitale potrebbe entrare nel Mondiale per la prima volta nella propria storia. Il promoter del FIA WRC non ha rivelato se la corsa italiana sarà su terra oppure su asfalto.

Conferma per il Rally Isole Canarie (asfalto) e Paraguay (terra), mentre è da citare il ritorno della Croazia (asfalto) in sostituzione del Central Rally Europe, esperimento su asfalto che negli ultimi anni ha coinvolto Repubblica Ceca, Austria e Germania.

Credits: Hyundai Motorsport

Nuova data per il Giappone, niente USA per il WRC 2026

Anche il Giappone cambia data spostandosi da fine anno a maggio dopo il Portogallo. Non ci sono modifiche invece per Cile, Finlandia, Estonia, Svezia, Kenya, Grecia ed ovviamente Montecarlo che aprirà il 2026 a fine gennaio.

Gli organizzatori del round monegasco hanno confermato negli ultimi giorni il rinnovato percorso per l'edizione 2026. Da citare in merito il ritorno nel Principato con una speciale che si svolgerà all'intero delle vie utilizzate annualmente per il GP di F1.

Sfuma infine l'ipotesi del Rally USA. Non ci saranno ancora una volta appuntamenti in North America nonostante i vari tentativi di portare i protagonisti del FIA WRC nello Stato del Tennessee.

Jona Siebel, Managing Director del Promoter WRC, ha affermato in una nota ufficiale ai margini della stagione 2026:

Questo è un calendario costruito con uno scopo preciso. È vario, scorrevole e riflette il feedback che abbiamo ricevuto da team, piloti e stakeholder. Abbiamo riflettuto attentamente su come la sequenza degli eventi possa influire sulla competizione sportiva.

Non poteva mancare il commento del Presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem.

Il calendario WRC 2026 riflette in modo efficace la forza e l'attrattiva globali del campionato. Combina la tradizione di rally iconici con il ritorno di eventi più recenti in regioni in cui la partecipazione e l'interesse per i rally continuano a crescere".

CALENDARIO 2026 FIA WRC

Montecarlo - 22/25 gennaio Svezia - 12/15 febbraio Kenya - 12/15 marzo Croazia - 9/12 aprile Isole Canarie - 23/26 aprile Portogallo - 7/10 maggio Giappone - 28/31 maggio Acropoli (Grecia) - 25-28 giugno Estonia - 16/19 luglio Finlandia - 30 luglio/2 agosto Paraguay - 27/30 agosto Cile - 10/13 settembre Italia - 01/04 ottobre Arabia Saudita - 11/14 novembre

Luca Pellegrini