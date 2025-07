WRC | Rally Finlandia: Tanak prova a restare leader

Nono appuntamento questo fine settimana con il FIA World Rally Championship. Dopo l'Estonia i protagonisti si spostano in Finlandia per una delle prove più note del calendario, ultimo round in Europa prima di una breve parentesi tra Paraguay e Cile.

Tanak vs Evans?

La classifica è serratissima dopo il Rally Estonia che ha permesso ad Ott Tanak di diventare il nuovo capoclassifica. L'estone ex campione della serie vanta 1 punto di scarto nei confronti di Elfyn Evans, leader del FIA WRC 2025 dal primo round.

Hyundai Motorsport, salita di colpi dopo un avvio disastroso, sta mettendo alle corse le Toyota ufficiali. Il marchio giapponese resta il riferimento ed ha saputo imporsi anche pochi giorni fa con Oliver Solberg, un risultato prestigioso ottenuto però dal ‘pilota sbagliato’.

Evans, solamente sesto in Estonia, dovrà riprendersi velocemente se vuole restare un contendente per il titolo. Il #33 del gruppo resta ad oggi il principale rivale della Hyundai i20N #8 vista la presenza part-time di Sébastien Ogier e le difficoltà mostrate a più riprese da Kalle Rovanperä.

Sarà la volta buona per Kalle?

Il finnico sarà l'osservato speciale questo weekend. Il 24enne nativo di Jyväskylä, località in cui annualmente si tiene uno degli eventi più amati dagli appassionati, insegue il primo acuto in carriera davanti al proprio pubblico dopo svariati tentativi falliti.

La Finlandia non vince il proprio Rally dal 2017 quando ad imporsi fu Esapekka Lappi. Negli ultimi anni i successi sono stati ad appannaggio di Ogier (2024), Tanak (2022) e Evans (2021-2023).

Nell'entry list del Rally Finlandia tornerà Ogier determinato a confermare quanto fatto dodici mesi fa, mentre per la classe Rally1 mancherà Solberg che rientra in Rally2 con una Yaris GR.

Il programma invece è molto particolare con giovedì la SS1 (Harju 1 - 2.58 km) che precederà il lungo day-2 composto da ben nove segmenti. Due sole prove segneranno al contrario la domenica, due passaggi potenzialmente decisivi sulla ‘Ouninpohja’ di 23 chilometri cronometrati.

Luca Pellegrini