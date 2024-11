Allgaier e Majeski in festa a Phoenix | A Ruota Libera

Justin Allgaier e Ty Majeski si dividono il bottino a Phoenix tra NASCAR Xfinify e Truck Series, categorie protagoniste della 38ma puntata di ‘A Ruota Libera’. Tante le battaglie in Arizona nell'ultimo fine settimana della stagione per quanto riguarda la NASCAR prima della meritata pausa invernale.

NASCAR Xfinity Series, Championship 4: Allgaier

Justin Allgaier è finalmente il campione della NASCAR Xfinity Series dopo sei tentativi falliti ed oltre 400 partenze nella serie. Il #7 di JR Motorsport trionfa nella finale chiudendo la finale al secondo posto alle spalle della Ford Mustang #98 Monster Energy di Riley Herbst.

Quest'ultimo ha passato all'ultimo giro in curva 3-4 il campione 2024 che non ha opposto resistenza vista l'assenza tra i contendenti al titolo del nativo di Las Vegas. La Chevrolet Camaro #7 ha chiuso al secondo posto dopo aver controllato al meglio delle proprie possibilità il secondo avvincente Overtime.

Il 38enne nativo dello Stato dell'Illinois, dopo aver rimediato nel cuore dell'evento una sanzione per falsa ripartenza, ha recuperato terreno fino ad intraprendere una spettacolare bagarre contro Cole Custer (Stewart-Haas Racing Ford #00).

Il campione 2023 ha provato a resistere al #7 dello schieramento, abile nel primo Overtime a sfruttare un indecisione del rivale che l'anno prossimo tornerà nella NASCAR Cup Series a tempo pieno.

Custer non è mai riuscito ad impensierire Allgaier nei due decisivi passaggi conclusivi nonostante un contatto tra la Chevrolet #7 con la Camaro #2 RCR e con la Ford Mustang #98 del già citato Herbst. Le tre vetture sono entrate in collisione poco dopo la ‘Dogleg’, Allgaier non ha avuto problemi da un episodio potenzialmente decisivo nell'economia del campionato.

Sconfitti ovviamente anche Austin Hill (RCR Chevrolet #21) e AJ Allmendinger (Kaulig Racing Chevrolet #16), altro protagonista che l'anno prossimo tornerà a tempo pieno in NASCAR Cup Series.

NASCAR Truck Series, Championship 4: Ty Majeski senza rivali

Ty Majeski ha dominato la finale della NASCAR Truck Series a Phoenix non lasciando scampo alla concorrenza. La Ford #98 schierata dal ThorSport Racing, dopo aver vinto la Stage 2, ha controllato fino alla fine la competizione imponendosi con merito nei confronti del vincitore della regular season 2024 ed assoluto favorito per il successo finale Corey Heim (TRICON Garage Toyota #11)

Primo titolo in carriera per il trentenne nativo dello Stato del Wisconsin che quest'anno ha vinto due corse (Lucas Oil Raceway/Richmond) prima della finale nel deserto di Avondale. Sconfitti nella finale anche Christian Eckes (McAnally Hilgemann Chevrolet #19) e Grant Enfinger (CR7 Motorsports Chevrolet #9), rispettivamente terzo e quarto sotto la bandiera a scacchi.

GTWC Australia, Bathurst: Arise Racing GT Ferrari a segno con Talbot/Mostert

Liam Talbot si conferma campione del Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS per la prima volta in compagnia di Chaz Mostert e soprattutto a bordo della Ferrari 296 GT3 #1 schierata da Arise Racing GT.

Prima affermazione per il brand di Maranello nella serie dopo un nuovo week-end senza problemi a Bathurst, fine settimana che ha premiato l'Audi #87 Shaw & Partners/Kelso Electrical/Team MPC di Will Brown/Brad Schumacher e l'Audi #81 Team BRM/ACM Finance di Mark Rosser/Alex Peroni.

L'Audi #87, diretta avversaria della Ferrari #1 per il titolo, ha portato il duello alla decisiva race-2 dopo una bella affermazione nella prova del sabato con Brown capace di annullare ogni ipotetico assalto da parte di Mostert.

Il successo di Ferrari non è mai stato messo in discussione nella decisiva race-2, la 296 GT3 #1 ha sempre controllato la scena chiudendo addirittura davanti all'Audi #87. La principale unità di MPC ha pagato a caro prezzo l'assenza nell'appuntamento di Sydney di metà ottobre in seguito ad un incidente avvenuto durante le qualifiche.

Affermazione come già detto nella race-2 per la già citata Audi #81 di Mark Rosser/Alex Peroni in seguito ad una sanzione nel post gara per la Ferrari #8 Arise Racing GT di Schutte/Evans. La coppia è stata penalizzata in seguito ad un unsafe release in pit road, il binomio si era ritrovato leader grazie ad un provvedimento inflitto dopo il passaggio ai box all'Audi #7 Dayle ITM/Team MPC di Brendon Leitch/Tim Miles.

Ferrari ottiene con la 296 GT3 il primo titolo all'interno di un GT World Challenge al debutto in Oceania. Talbot, invece, firma il secondo titolo consecutivo eguagliando i due successi del vincitore della 24h Le Mans LMGT3 2024 Yasser Shahin.

Nella prossima puntata…

Settimana prossima sono due gli appuntamenti da non perdere: l'epilogo del Repco Supercars Championship ad Adelaide e l'edizione 2024 del Macau GP con la FIA GT World Cup e l'epilogo del TCR World Tour.

Luca Pellegrini