GTWC Europe | 24h Spa: ROWE Racing BMW #998 sale in vetta a 4h dalla fine

ROWE Racing BMW #998 agguanta il comando della CrowdStrike 24h Spa a 4h dal termine con Max Hesse/Dan Harper/Augusto Farfus. La vettura che ha vinto la prima tappa del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup prova a confermarsi in Belgio, Aston Martin e Ferrari inseguono da vicino.

Lotta su tutti i fronti per la vittoria

La mattinata della competizione GT più importante al mondo si è aperta con una bella bagarre per il primato tra Max Hesse e Raffaele Marciello. Le BMW di ROWE Racing #998 e WRT #46 hanno provato tra le tante bandiere gialle ad allungare nei confronti di Mattia Drudi (Comtoyou Aston Martin #7), Alessio Rovera (AF Corse Ferrari #51) e Charles Weerts (WRT BMW #32).

A sei ore dalla fine la strategia è iniziata a diventare protagonista con una sosta anticipata da parte della BMW #46 dopo aver subito l'attacco da parte della M4 GT3 #998. Marciello ha ceduto il volante a Valentino Rossi, virtualmente quinto una volta tornato in azione alle spalle delle altre auto citate.

BMW resiste provvisoriamente davanti

Marco Sorensen, invece, ha provato subito a riportarsi su Farfus per la lotta al successo assoluto. Il #7 di Aston Martin ha iniziato a recuperare sul brasiliano di BMW Motorsport, una missione non scontata anche visto l'ottimo recupero da parte di Alessio Rovera e della Ferrari #51.

Le prime tre posizioni restano intatte a quattro ore dalla conclusione dopo due importanti bandiere gialle. La prima è stata causata da un errore da parte della Ferrari #74 Kessel Racing, mentre la seconda ha apparentemente escluso dalla contesa per la vittoria la BMW M4 GT3 #46 di Valentino Rossi. Il ‘Dottore’ è entrato in contatto a ‘Les Combes’ con la Ferrari #8 Kessel Racing che successivamente ha colpito l'Aston Martin #36 di Walkenhorst Motorsport.

Getspeed Mercedes #3 detta legge in Silver Cup, Tresor Attempto Racing Audi #66 si distinguono in Bronze Cup, mentre la Mercedes #4 CrowdStrike è tornata al top in PRO Am grazie all'eccellente lavoro di Augusto Farfus. Continua da diverse ore, invece, il dominio da parte di GetSpeed Mercedes in Gold Cup con la riconoscibile auto #777.

Da Spa - Luca Pellegrini