TCR | Geely al debutto nel World Tour 2026

Geely ha annunciato ufficialmente l'intenzione di correre nel TCR World Tour con una propria vettura nella prossima stagione agonistica. L'indita Preface TCR si prepara per prendere il posto della Lynk & Co 03, verrà sempre gestita da Cyan Racing.

Credits: Geely

Geely entra nel TCR World Tour

Cyan Racing cambia quindi auto dopo aver ottenuto il titolo team, costruttori e piloti con Yaan Ehrlacher negli ultimi giorni in quel di Macau. Il 2026 segna il 30mo anno di consecutivo di collaborazione tra Cyan Racing e case automobilistiche dopo le esperienze con Volvo (dal 1996), Polestar (dal 2015) ed appunto Lynk & Co (dal 2016).

Geely Automobile Group ha annunciato il nuovo programma presso il Salone dell'Auto di Guangzhou in Cina. La Geely Preface, modello scelto per gareggiare in TCR, è in vendita nella versione ibrida e non solo, è stata una delle unità più vendute nel 2024.

Victor Yang, Senior Vice President di Zhejiang Geely Holding Group, ha dichiarato:

Si tratta di un traguardo importante per Geely, il nostro primo e più grande marchio nazionale, fondato nel 1997 e ora in espansione a livello internazionale. Crediamo che il TCR World Tour sia il modo ideale per presentare il marchio automobilistico Geely

Credits: TCR World Tour

Geely Preface protagonista dalla prossima stagione

La Geely Preface è attualmente in fase di sviluppo per il regolamento TCR. Poche quindi le informazioni in merito, l'unica certezza è che sarà Cyan Racing a gestire le auto come già detto in precedenza.

Fredrik Wahlén, CEO e Team Manager di Cyan Racing, ha affermato:

Si tratta di un progetto stimolante e stimolante, che si aggiunge alla gloriosa storia di Cyan Racing di auto da corsa di successo sviluppate internamente. Abbiamo già avviato la progettazione e la costruzione della nuova auto da corsa Geely Preface TCR presso la nostra sede centrale in Svezia. Abbiamo un programma serrato che sta procedendo secondo i piani e il nostro obiettivo è che la prima Geely Preface TCR faccia il suo debutto in pista all'inizio del nuovo anno

Credits: TCR World Tour

L'identità e il numero dei piloti della Geely Cyan Racing saranno svelati a tempo debito. La presentazione al pubblico e il primo test in pista con la nuova auto da corsa sono previsti per l'inizio del 2026, prima del suo debutto in gara.

Purtroppo non conosciamo ancora il programma del TCR World Tour 2026 ad eccezione del round di Macau che dovrebbe essere confermato come accaduto negli ultimi anni.

Luca Pellegrini