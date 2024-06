NASCAR | Sonoma: Larson torna al vertice

Kyle Larson ha vinto la prova di Sonoma della NASCAR Cup Series. Il #5 di Chevrolet ed Hendrick Motorsport ottiene il ventiseiesimo acuto in carriera, il secondo tra i saliscendi del noto road course che sorge nello Stato della California.

Tyler e Buescher provano a fare la differenza

Dopo le prime due Stage vince da Tyler Reddick (Monster Energy Toyota #45) e Chris Buescher (BuildSubmarines.com Ford #17), la prova è entrata nel vivo, finalmente senza neutralizzazioni dopo una prima fase più che mai caratterizzata dalle neutralizzazioni.

Buescher si è ritrovato al comando, il portacolori del RFK Racing ha iniziato a subire il lento e progressivo recupero da parte della Toyota Carmy #19 Joe Gibbs Racing di Martin Truex Jr. L'ex campione della serie ha recuperato terreno ed ha iniziato a battagliare con la Ford Mustang del rivale, il duello ha permesso il rientro da parte di Kyle Larson.

Larson raggiunge e rivali e scappa

Il #5 di Chevrolet, con gomme molto più fresche, ha infilato i rivali senza particolari problemi, il 31enne non è più stato recuperato fino alla bandiera a scacchi. Finale da dimenticare in ogni caso per Truex, senza carburante a pochi metri dalla conclusione così come la Camaro #8 RCR di Kyle Busch.

Seconda posizione conclusiva per Michael McDowell (Love's Travel Stops Ford #34), terza per il già citato Buescher. Completano la Top5, invece, Chase Elliott (NAPA Gold Filters Chevrolet #9) e Ross Chastain (Kubota Chevrolet #1).

Larson guarda ora ai Playoffs

Larson ha ottenuto in settimana il permesso di disputare i Playoffs e di competere per il titolo dopo aver corso la Indy500 e di conseguenza aver rinunciato a disputare la Coca-Cola 600 presso il Charlotte Motor Speedway.

La NASCAR ha concesso a Kyle di saltare la sfida in North Carolina e di restare comunque eleggibile per il titolo piloti, ricordiamo infatti che a meno di concessioni speciali tutti i piloti devono gareggiare ogni singolo round al fine di poter festeggiare dopo il Championship 4 di Phoenix.

Prossima tappa in Iowa tra sette giorni, catino che prima d'oggi non ha mai accolto la NASCAR Cup Series.

Luca Pellegrini