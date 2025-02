Baumel: “Amputata la gamba destra, ma voglio la Dakar 2026”

La decisione più difficile della sua vita: così l’ha definita Mathieu Baumel. Il navigatore francese, quattro volte vincitore della Dakar al fianco di Nasser Al-Attiyah, ha annunciato sui propri canali social di aver dovuto farsi amputare la gamba destra in seguito al grave incidente di cui era stato vittima qualche settimana fa. L’obiettivo, per lui, è uno solo: essere al via della prossima edizione del raid in Arabia.

La grande paura al Monte storico

L’incidente che per forza di cose cambierà per sempre la vita di Baumel era avvenuto lo scorso 29 gennaio, mentre il navigatore originario della Provenza si stava recando a Monaco per la partenza del Rally di Monte Carlo storico. A raccontare la dinamica dei fatti è stato il padre Gerard, che per giorni ha tenuto informati amici e supporters a proposito delle condizioni del figlio Mathieu.

Secondo le ricostruzioni, Baumel era stato investito dopo aver accostato a bordo strada per aiutare un’altra vettura in panne, rimasta ferma in una posizione pericolosa. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi, ed era stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Reims, la città dove era avvenuto l’incidente. Qui si erano riscontrate pesanti lesioni a entrambe le gambe, e i medici erano stati costretti ad indurlo in stato di coma artificiale, dal momento che era rimasto cosciente in ogni momento dopo l’incidente stesso. Dopo diversi giorni in cui non sono circolate notizie, il francese si è fatto vivo in prima persona con un video sui propri canali social, spiegando la propria situazione e quelli che saranno i passi futuri.

“Voglio essere alla Dakar”

Baumel e De Mevius: l'obiettivo è tornare insieme alla Dakar

Con una forza d’animo e un coraggio invidiabili, Baumel ha ripercorso le tappe del suo calvario, dal momento dell’incidente fino alla decisione di amputare la gamba destra. Ha spiegato anche i passi successivi, con l’installazione di una protesi interamente in carbonio che potrà permettergli di essere al via alla prossima Dakar insieme a Guillaume de Mevius, presente al suo fianco nel video.

Come sapete, quindici giorni fa sono stato coinvolto in un grave incidente. Mi trovavo sul ciglio di una strada quando un'auto si è scontrata con un altro veicolo, che purtroppo mi ha colpito. Sono stato portato in ospedale, dove sono ancora ricoverato. Diciassette giorni dopo posso dire che sto meglio, ma ho dovuto prendere una decisione importante, la più difficile della mia vita: farmi amputare la gamba destra. Sarà sostituito da un sistema nuovo interamente in carbonio; ho dovuto subire anche tre operazioni per salvare la gamba sinistra. Ora ho un solo obiettivo: essere pronto per la prossima Dakar, in testa alla classifica, nella classe regina, e ritrovarmi con Guillaume de Mevius. Voglio ringraziare anche tutto il sostegno e i messaggi che ho ricevuto dai miei fan ovunque, che mi hanno dato amore e forza per il futuro. Ora è tempo di recuperare. Sarà lunga, ovviamente, ci vorranno settimane e mesi, ma mentalmente sto bene. Grazie ancora e ci vediamo presto, spero, alla Dakar.

Un messaggio toccante, che ci dà sicuramente tanta speranza. Da parte di tutta la redazione di Livegp.it un grande augurio di pronta guarigione e un forte Bonne chance a Mathieu Baumel e a tutta la sua famiglia, con la certezza di rivederlo al via della prossima Dakar.

Nicola Saglia