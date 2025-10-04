F1 | GP Singapore, Qualifiche: Russell perfetto, Ferrari in affanno

A Singapore è George Russell a conquistare la pole position del Gran Premio di F1, di fianco a lui in prima fila scatterà Max Verstappen. Altalenante la qualifica di Ferrari, con Hamilton in sesta e Leclerc in settima posizione.

Giro capolavoro di Russell

É di George Russell la pole position del Gran Premio di Singapore di F1. L'inglese non ha avuto rivali e ha messo insieme un giro perfetto, facendo segnare un nuovo record della pista in 1:29.158. Di fianco a lui in prima fila partirà Max Verstappen, che ha commesso un errore nell'ultimo giro lanciato, e non è riuscito ad attaccare il tempo di Russell. Terza posizione per Oscar Piastri a +0.366 secondi dalla pole position. Comunque una buona posizione per l'australiano che scatterà davanti al suo compagno di squadra. Quarta posizione per un brillante Kimi Antonelli, seguito da Lando Norris.

Lewis Hamilton è stato protagonista di una buona qualifica, una delle migliori della sua stagione con Ferrari. Singapore si conferma quindi una pista favorevole per l'inglese, che anche oggi si è mostrato competitivo, pur mancando un ulteriore passo avanti nel Q3 che gli avrebbe permesso di puntare a un risultato migliore del sesto posto. Settima posizione per Charles Leclerc, in difficoltà per tutta la sessione.

Hadjar sorprende, Gasly si ferma

Ottava posizione per Isack Hadjar, autore di una buona qualifica. Hanno chiuso la Top 10 Oliver Bearman e Fernando Alonso. Undicesimo Nico Hulkenberg, davanti alle due Williams di Alexander Albon e Carlos Sainz. Quindicesimo Yuki Tsunoda, autore di una prestazione non convincente, alle spalle della Racing Bulls di Liam Lawson. Sedicesima posizione per Gabriel Bortoleto, seguito da Lance Stroll. Diciottesimo Franco Colapinto, che sembrava avere il passo per superare il taglio del Q1 ma non è riuscito a essere incisivo nell'ultimo giro lanciato. Alle sue spalle Esteban Ocon, mentre a chiudere la griglia di partenza sarà Pierre Gasly, costretto a fermare la sua monoposto in pista a causa di un problema al volante.

F1 | GP Singapore: i risultati delle qualifiche

Credits: Formula 1 su X

Giulia Pea