Sim Racing | Al via campionato ACI eSport Formula 2025 da Imola

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola è il teatro della tappa inaugurale del Campionato ACI eSport Formula 2025. La competizione, organizzata da ACI Sport insieme a Simracingleague.it sulla piattaforma iRacing, è una delle più attese nel panorama sim racing italiano per l’alto livello della sua griglia (con il vincitore 2024 che ha rappresentato l’Italia ai FIA Motorsport Games di quest’anno) e per le sfide che dovranno affrontare a bordo delle vetture FIA F4 (IR-04) in sette round che porteranno i piloti virtuali sui circuiti più iconici del panorama europeo.

Format e calendario ACI eSport F4 2025

Rispetto agli anni scorsi il format ha subito alcune modifiche: invece di una doppia gara per manche, ora ogni round del campionato consisterà in una singola gara dalla durata di 50 minuti insieme all’implementazione di una sosta obbligatoria per rendere le gare più combattute a livello strategico. Inoltre, i setup tornano ad essere liberi, aggiungendo un’ulteriore strato nella sfida che piloti ed ingegneri del team dovranno affrontare nel weekend di gara virtuale.

L'ACI eSport F4 vedrà i piloti in giro per l'Europa: si partirà e si finirà in Italia

Sette le gare in programma per la nuova stagione ACI eSport Formula: si parte oggi da Imola nella sua variante Moto, che prevede l’aggiunta della vecchia chicane dopo la Rivazza. Nel mese di aprile poi si volerà fuori dai nostri confini per le tappe di Barcellona (layout National del Circuit de Catalunya) e del Red Bull Ring (variante Grand Prix). Il tour europeo continuerà a maggio con le gare prestigiose di Silverstone e Spa-Francorchamps, prima di chiudere a giugno con la tappa dell’Hungaroring e il ritorno in Italia per il round finale all’Autodromo Nazionale di Monza, in programma il 25 giugno.

Elenco iscritti: RFM e-Sport presente tra i 14 team

Tra le squadre che disputeranno l’intero campionato ACI eSport F4 2025 troviamo anche i nostri partner di RFM e-Sport. La squadra di Emanuele Ciliberti, conosciuta precedentemente come RealFeed Motorsport, tornerà a disputare il campionato dopo la partecipazione all’edizione 2024 dove finì all’ottavo posto nella classifica piloti e al quinto posto nella classifica team. Quest’anno schiererà due vetture FIA F4 (IR-04) brandizzate LiveGP.it per la coppia composta dal confermato Riccardo Tocu e dalla new entry Matteo Bellandi.

Il primo, autore di due podi nello scorso campionato, è protagonista non solo nel virtuale ma anche nel motorsport reale con la partecipazione al Trofeo Predator della FX Series e punterà a migliorare ancora i suoi risultati. Anche per Bellandi, atteso invece al suo debutto nella categoria, c’è stata una formazione meticolosa nel Karting e nei vari campionati virtuali che ha disputato, fattore che la squadra spera possa essere utile per sfidare i primi della classe.

Alte aspettative per RFM e-Sport con il marchio LiveGP presente sulle loro monoposto

Questo è l’obiettivo del team principal Emanuele Ciliberti tramite le dichiarazioni che ha rilasciato alla vigilia della nuova stagione:

Siamo entusiasti di affrontare questa nuova stagione. Abbiamo lavorato duramente per prepararci al meglio e crediamo di poter essere protagonisti in un campionato che si preannuncia altamente competitivo. La F4 su iRacing è una categoria che richiede precisione, costanza e un grande lavoro di squadra, e siamo pronti a dare il massimo in ogni gara.

La concorrenza, manco a dirlo, sarà molto agguerrita per i ragazzi di RFM e-Sport, a partire dal team Tatum Res-Tech che schiererà il suo “Dream Team” composto da Tommaso Zappalà, campione italiano in carica e rappresentante dell’Italia ai FIA Motorsport Games, insieme a Pablo Caroleo e a Leonardo D’Alcamo. Occhio anche a IS Corse e ad un Matteo Brunelli che è stato il più veloce nelle prequalifiche e punterà sicuramente alla corona: insieme a lui potrebbero essere della lotta per il titolo anche Bernardo Berloni e Andrea Bistrot per il team MAG-Performance, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Come e dove seguire la tappa di Imola

Il Campionato ACI eSport Formula 2025 potrà essere seguito interamente sui canali ufficiali di ACI Sport, con le gare che verranno commentate dall’affiatato duo composto da Matteo Pittaccio e Marco Gabriele Nesi. Le tappe della stagione, iniziando da quella di stasera di Imola, saranno trasmesse in diretta dalle 21:15 anche se YouTube sul canale SimRacingLeagueTV, con differita su ACI Sport TV, canale 228 di Sky. Siete pronti a seguire e a fare il tifo per i ragazzi di RFM e-Sport nella loro nuova avventura?