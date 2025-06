WRC | Rally Grecia 2025: Toyota prova a dominare ancora

Nuovo round impedibile questo fine settimana con il FIA World Rally Championship ed il Rally Grecia 2025. Toyota insegue un nuovo successo dopo aver controllato la scena anche in Sardegna con l’infinito Sébastien Ogier.

Ancora Toyota, Evans ancora leader del campionato

Il Rally Acropoli segna l’inizio della seconda parte della stagione agonistica. Elfyn Evans resta in cima alla classifica generale con 133 punti contro i 113 di Kalle Rovanperä, protagonista di una lenta e progressiva rimonta nei confronti del compagno di squadra dopo un difficile avvio.

Il gallese ed il finnico due volte campione del mondo sono rispettivamente il primo ed il terzo della graduatoria. Tra di loro spicca a 112 punti il già citato Ogier che come ricordiamo non gareggia full-time al Mondiale Rally come accaduto negli ultimi anni.

Hyundai ci crede…

Hyundai Motorsport insegue con Ott Tanak e Thierry Neuville. Gli ultimi due secondi posti tra Portogallo ed Italia hanno permesso all’estone di salire a 108 punti in classifica e di avvicinarsi alle Toyota Yaris Rally1, apparentemente imbattibili in ogni situazione.

I giapponesi stanno controllano la classifica piloti, ma anche quella costruttori. La i20 EVO sembra essersi avvicinata rispetto ad inizio anno, una crescita che dovrà essere confermata nel sempre impegnativo evento sulla terra greca.

Ogier torna con la quinta Toyota GR ufficiale in Grecia oltre ai piloti confermati in precedenza, al finnico Sami Pajari ed giapponese Takamoto Katsuta. Per Hyundai invece resta presente il francese Adrien Fourmaux con la Hyundai #16.

Il FIA World Rally Championship si prepara ora per tre giorni d’azione nel Rally Grecia 2025, per un totale di 16 speciali dopo la SS1 di giovedì (EKO Athens SSS - 1.50 km). Successivamente si continuerà nella giornata seguente con SS2 (Aghii Theodori 1 - 26.76 km) e SS3 (Loutraki - 12.90 km) prime protagoniste.

Luca Pellegrini