MotoGP | GP Aragón: info e orari del weekend di Aragona

È di nuovo settimana di gara per la MotoGP, che atterra in territorio aragonese in occasione del Gran Premio di Aragón, ottavo appuntamento della stagione 2025 e occasione per i fratelli Márquez di dare spettacolo davanti al loro pubblico di casa.

Márquez arriva ad Aragón da leader della classifica, Quartararo pronto al riscatto

Il Gran Premio che si tiene nella comunità autonoma di Aragona è un appuntamento speciale per molti piloti sulla griglia e per quelli spagnoli in particolare, ma tra tutti chi ha il legame più stretto con questa pista è certamente Marc Márquez. Il #93 detiene infatti il record di vittorie e pole position, oltre che per il giro più veloce mai registrato su questa pista: il pilota Ducati Lenovo arriva quindi al Gran Premio di casa da grande favorito e da leader della classifica mondiale, cose che lo rendono un temibile avversario lungo il tracciato che porta il suo nome su una delle curve. Insieme a lui anche il fratello Álex Márquez è nella rosa dei piloti che potrebbero dimostrarsi particolarmente forti su questo circuito ed è pronto a portare a due il numero di vittorie in MotoGP. Chi invece è alla ricerca di riscatto dalla gara di Silverstone è sicuramente Fabio Quartararo, grande protagonista della gara inglese che si è ritrovato costretto a retrocedere al fondo dello schieramento a causa di un problema tecnico sulla sua Yamaha. Proprio per questo motivo ora il pilota francese è pronto a prendersi ciò che gli è stato tolto e a tornare prima in pole position e poi in testa alla corsa, nonostante il circuito di Aragón non sia tra i favoriti del numero #20. Altro francese protagonista di grandi risultati è Johann Zarco, che dopo la vittoria a Le Mans e il secondo posto a Silverstone si sente ora pronto a continuare a mantenere la curva in ascesa.

La pista di Aragón è speciale anche per Francesco Bagnaia, che qui nel 2021 ha vinto la sua prima gara in MotoGP e che ora proverà ad affidarsi a questa pista per poter ritrovare lo slancio necessario a poter ritornare a combattere per la prima posizione, lasciandosi alle spalle le cadute e la mancanza di feeling che hanno perseguitato gli scorsi appuntamenti. Vincitore già a Silverstone ed estimatore del tracciato aragonese è invece Marco Bezzecchi, che dopo aver portato la sua Aprilia RS-GP25 alla vittoria in Gran Bretagna è ora deciso a replicare la performance e a conquistare la seconda vittoria consecutiva con la casa di Noale. Nel frattempo sono molte le voci che girano intorno al ritorno di Jorge Martín e al suo rapporto con Aprilia: il campione del mondo in carica si è sottoposto ad ulteriori controlli medici a seguito del grave infortunio e i sanitari sono piuttosto ottimisti riguardo un suo recupero veloce e lo ricontrolleranno a inizio luglio. Assente dal Gran Premio di Aragón sarà anche Luca Marini, vittima di un incidente nel corso degli allenamenti per la 8h di Suzuka che è risultata in una lussazione all'anca sinistra, una lesione ai legamenti del ginocchio sinistro, una frattura sia allo sterno che alla clavicola sinistra e uno pneumotorace. Il pilota italiano non verrà sostituito per l'occasione, risultando quindi nel fatto che il team Honda HRC si presenterà in pista con solamente Joan Mir.

Il tracciato del MotorLand di Aragón

Credits: MotoGP

Lunghezza: 5,08km

Curve: 17 (7 a destra e 10 a sinistra)

Rettilineo più lungo: 968m

Distanza gara Moto3: 17 giri (86,31km)

Distanza gara Moto2: 19 giri (96,46km)

Distanza gara MotoGP Sprint: 11 giri (55,847km)

Distanza gara MotoGP: 23 giri (116,77km)

MotoGP | GP Aragón: gli orari completi del weekend

Le sessioni e le gare del Gran Premio di Aragón verranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP (ch. 208), mentre su TV8 sarà possibile seguire dal vivo le Qualifiche e la Gara Sprint e in differita le corse della domenica.

Ricordiamo inoltre che LiveGP.it seguirà in diretta gli eventi del Gran Premio di Aragón 2025 sui suoi canali social e sul canale Youtube della redazione. Di seguito gli orari completi per tutto il weekend.

Giovedì 5 giugno

16:00 | Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 6 giugno

9:00 | Moto3 FP1

9:50 | Moto2 FP1

10:45 | MotoGP FP1

13:15 | Moto3 Practice

14:05 | Moto2 Practice

15:00 | MotoGP Practice

Sabato 7 giugno

8:40 | Moto3 FP2

9:25 | Moto2 FP2

10:10 | MotoGP FP2

10:50 | MotoGP Qualifiche (diretta TV8)

12:50 | Moto3 Qualifiche (diretta TV8)

13:45 | Moto2 Qualifiche (diretta TV8)

15:00 | MotoGP Sprint (diretta TV8)

Domenica 8 giugno

9:40 | WUP MotoGP

11:00 | Gara Moto3 (differita TV8 alle 14:00)

12:15 | Gara Moto2 (differita TV8 alle 15:20)

14:00 | Gara MotoGP (differita TV8 alle 17:05)

Valentina Bossi

