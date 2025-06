MotoGP | Aragón 2021: il primo trionfo di Bagnaia a casa Márquez

La MotoGP torna in pista con il Gran Premio di Aragón, appuntamento fisso per i piloti spagnoli e non solo. Questo tracciato infatti è stato il teatro della prima vittoria nella massima classe per Pecco Bagnaia, che nel 2021 è riuscito a battere Marc Márquez in un serrato corpo a corpo proprio a casa sua.

La prima vittoria in MotoGP davanti a Marc Márquez

Il circuito di Aragón è per antonomasia la casa di Marc Márquez, considerato che il pilota spagnolo su questo tracciato ha vinto per ben sei volte, conquistato lo stesso numero di pole position, detiene il record sul giro in 1:45.801 e la curva 10 della pista porta il suo nome dal 2018. Proprio per questi motivi, alla vigilia del Gran Premio di Aragón del 2021 ci si aspettava che sarebbe stato Márquez uno - se non il - pilota da battere in terra aragonese: nonostante fosse tornato da poco a correre a seguito dell'infortunio del 2020 e non fosse ancora nel pieno della sua forma fisica, il #93 si sapeva sarebbe stato un avversario temibile sul terreno di casa.

Sebbene i pronostici siano tutti a suo favore, Márquez non riesce a qualificarsi più in alto della quarta posizione sulla griglia, “cedendo” quindi il privilegio proprio a Pecco Bagnaia di scattare dalla prima casella, forte di un giro di qualifica fatto registrare in 1:46.322. Ad occupare la prima fila insieme al #63 sono poi il suo allora compagno di squadra Jack Miller e Fabio Quartararo in terza posizione, che nel corso di quella stagione sta inseguendo il sogno del titolo mondiale, poi conquistato. Allo scattare della gara è subito Bagnaia a porsi in testa, tentando l'allungo sul resto del gruppo nella speranza di ripararsi in questo modo dagli attacchi di Márquez, che dalla seconda fila dello schieramento si fa subito strada verso la cime della classifica. Le posizioni rimangono invariate fino a quattro giri dalla fine, quando lo spagnolo riesce a chiudere il distacco che lo separa dal leader e dà inizio ad una bagarre intensa. I punti in cui il #93 riesce maggiormente ad insediarsi sono in curva 12, poi alla 15 e alla 16, dove in successione Márquez tenta in tutti i modi di prendersi la testa della gara, senza però avere successo. Bagnaia si fa infatti protagonista di un'ottima azione difensiva, che gli consente di arginare tutti gli attacchi e di concludere la corsa in prima posizione e di vincere per la prima volta nella sua carriera una gara di MotoGP. Questo successo di Bagnaia sarà il primo di tanti (sono 30 le sue vittorie all'attivo prima del Gran Premio di Aragón 2025) e il 250° successo da parte di Ducati nella massima classe, che vince ad Aragón dopo 11 anni dall'ultima volta.

Credits: MotoGP

La stagione 2021 di Pecco Bagnaia

Il Gran Premio di Aragón del 2021 è stato in qualche modo il punto di svolta nella carriera di Pecco Bagnaia. Da quel momento in poi si può dire si sia “sbloccato”, iniziando a vincere gare in maniera consistente una dietro l'altra e arrivando a giocarsi il titolo mondiale quello stesso anno con Fabio Quartararo. Quella che ora viene ricordata come la stagione che in qualche modo ha dato il via al “fenomeno Bagnaia” e alla serie di successi che il pilota di Chivasso ha portato a casa negli anni successivi, non è iniziata però con lo slancio sperato. Nonostante tre podi - di cui due secondi posti - nel corso delle prime cinque gare disputate, la vittoria sembrava essere sempre un passo troppo lontana e il ritiro al Mugello non ha fatto altro che incrinare ulteriormente la situazione.

La vittoria ad Aragón è arrivata dopo ennesime gare anonime concluse nel centro del gruppo, con un settimo, un quinto e un sesto posto rispettivamente in Catalogna, al Sachsenring e ad Assen e l'undicesima posizione al Gran Premio di Stiria. Vincere in territorio spagnolo è stato quello che ha permesso al pilota di casa Ducati Lenovo di riaffermarsi come diretto contendente al titolo, dando inizio a una striscia di risultati positivi per Bagnaia. Sebbene questo non sia stato sufficiente a vincere il campionato - vista la caduta sostenuta in testa al Gran Premio dell'Emilia Romagna - il pilota piemontese è stato poi in grado di vincere a Misano subito dopo Aragón, conquistare un terzo posto nel Gran Premio delle Americhe e portare a casa due vittorie di fila tra Portimao e Valencia, le ultime due gare previste nel corso della stagione 2021.

Valentina Bossi

