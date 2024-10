Brown si avvicina al titolo Supercar tra i 'salti' della Gold Coast | A Ruota Libera

Will Brown si avvicina al titolo nel Repco Supercars Championship dopo l'avvincente penultimo round della stagione in Gold Coast, protagonista assoluto della 36ma puntata di ‘A Ruota Libera’. L'australiano continua il proprio cammino verso il primo titolo in carriera alla vigilia dell'epilogo di Adelaide.

Race-1: Waters in festa con Ford

Cam Waters #6 ha vinto con relativa facilità race-1 sulla costa del Queensland imponendosi con margine sul compagno di box Thomas Randle #55. L'autore della pole ha preceduto l'auto gemella sotto la bandiera a scacchi al termine di un evento regolare che non è mai stato interrotto da Safety Car.

Le due Ford Mustang Tickford Racing hanno preceduto la Chevrolet Camaro #88 Red Bull Ampol Racing di Broc Feeney. Il padrone di casa ha così recuperato qualche punto in campionato sul teammate Will Brown #87. Settimo posto per quest'ultimo davanti ad Andre Heimgartner (R&J Batteries Racing Chevrolet #8) e Richie Stanaway (Penrite Racing Ford #26).

Negativa prestazione, invece, per Chaz Mostert (Mobil1 Optus Racing Ford #25), 10mo dopo un problema ai box. L'ex vincitore della Bathurst 1000 è stato senza dubbio il più veloce presente in pista, ma ha perso ogni chance di imporsi sugli altri dopo un danno riscontrato durante il secondo passaggio in pit road.

Menzione d'onore, invece, per la Ford #19 Penrite Racing di Matt Payne, presente in quarta piazza davanti alla Chevrolet #1 Erebus Motorsport di Brodie Kostecki ed alla Mustang #26 Tradie Beer Racing di David Reynolds.

Race-2: Kostecki a segno

Brodie Kostecki ha primeggiato nella race-2 confermandosi in vetta dopo una strepitosa pole-position. Il #1 di Erebus Motorsport ha controllato la scena con relativa facilità imponendosi davanti alle due Chevrolet Red Bull Ampol Racing di Will Brown e Broc Feeney.

I due non sono riusciti a recuperare il campione in carica che dopo Mt. Panorama è tornato sul gradino più alto del podio. Brown, nel frattempo, guadagna punti in campionato su Feeney che in vista dell'epilogo di Adelaide dovrà recuperare 180 punti.

Waters e Randle si sono classificati nell'ordine precedendo Andre Heimgartner (R&J Batteries Racing Chevrolet #8), Richie Stanaway (Penrite Racing Ford #26) e Jack Le Brocq (Erebus Motorsport Chevrolet #9).

Prossimo atto a metà novembre con la finale della stagione in quel di Adelaide (14-17 novembre).

NASCAR Xfinity Series, Homestead-Miami: Hill vince e vola a Phoenix

Austin Hill ha vinto con forza la prova di Homestead-Miami della NASCAR Xfinity Series. Il #21 di RCR Chevrolet si è imposto in scioltezza nello Stato della Florida diventando ufficialmente il secondo pilota ad accedere al Championship 4 oltre al già confermato AJ Allmendinger.

Cole Custer (NXT on CW Ford #00), Aric Armirola (Samaritan's Purse Toyota #20) e Jesse Love (Whelen Chevrolet #2) hanno concluso nell'ordine al termine della penultima prova prima della temuta Elimination Race di Martinsville. Attualmente, oltre ai due già confermati, sono virtualmente ammessi alla finale Custer e Justin Allgaier, una classifica provvisoria che può cambiare velocemente tra meno di sette giorni nel breve short-track che sorge nello Stato della Virginia.

NASCAR Truck Series, Homestead-Miami: Grant Enfinger x2

Due affermazioni consecutive nel Round of 8 dei Playoffs per Grant Enfinger. L'americano di Champion Power Equipment Chevrolet #9 vince con margine ad Homestead-Miami con una strategia perfetta precedendo all'arrivo Ty Majeski (Road Ranger/Poppi Ford #98), Connor Mosack (Friends of Jaclyn Foundation Chevrolet #7), Corey Heim (Safelite Toyota #11) e Tyler Ankrum ( LiUNA! Chevrolet #18).

Non cambia la classifica dei Playoffs con due gioie di Enfinger. Il veterano nativo dello Stato dell'Alabama attende in finale altri tre protagonisti, attualmente sono qualificati per il Championship 4 Corey Heim, Christian Eckes e Ty Majeski.

Tra sette giorni l'ultima Elimination Race prima della finale in Virginia nel catino di Martinsville.

Nella prossima puntata…

Oltre al round in Bahrain del FIA World Endurance Championship spazio in quel di ‘A Ruota Libera’ alla NASCAR ed al penultimo evento del Super GT che si svolgerà in quel di Motegi.

Luca Pellegrini