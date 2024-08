DTM | La lotta per il titolo riparte al Nürburgring

Dopo la pausa estiva, riparte al Nürburgring nel cuore del mese d’agosto il DTM per la seconda parte del campionato. La battaglia è assicurata nella versione Sprint della nota pista tedesca, appuntamento tradizionale del noto campionato teutonico che da qualche anno a questa parte è riservato alle auto GT3.

La sfida di Norimberga di luglio ha modificato la classifica generale, Mirko Bortolotti è provvisoriamente al comando della classifica generale. Il #92 di SSR Performance Lamborghini vanta 104p, l’unico tra i principali contendenti per il titolo a non aver ancora ottenuto un successo da aprile ad oggi.

Bortolotti sfida Audi e BMW



Il trentino, già in lizza per il DTM anche nella passata stagione, precede l’Audi #3 ABT di Kelvin van der Linde e la BMW #33 Schubert Motorsport di René Rast, rispettivamente a 99p ed a 93p. Il sudafricano ha perso il primato dopo una mediocre prestazione al Norisring, mentre il pluricampione tedesco ha recuperato sulla concorrenza imponendosi nella race-1 di Norimberga.

Zero sigilli per ora anche da parte di Mercedes che sta lentamente recuperando sugli altri. In merito citiamo Maro Engel (Team Winward #130) e Arjun Maini (Team HRT #36), rispettivamente in quarta e quinta piazza con 89 e 76 punti all’attivo dopo otto delle sedici competizioni previste in calendario.

Il DTM riparte dopo la pausa estiva dal Nürburgring - Credits: Gruppe C Photography – ADAC Motorsport

Mercedes resta in gioco per il titolo, Porsche?

Mercedes è ancora pienamente in corsa per il titolo, mentre si sta lentamente allontanando Porsche Motorsport. Stagione indubbiamente complicata per Thomas Preining, campione in carica con Manthey EMA che sin da inizio anno sta soffrendo rispetto alla passata stagione.

Nella speranza di avere un meteo più clemente rispetto alla passata stagione, la pioggia fu infatti l’assoluta protagonista per la race-2 di domenica vinta da GRT Lamborghini con Maximilian Paul, il week-end prevederà come sempre due prove.

Sabato Q1 e race-1, domenica il resto del programma nella versione ‘Sprint’ del più noto impianto automobilistico tedesco.

Luca Pellegrini