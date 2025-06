Moto2 | GP Aragón, Gara: miracolo di Öncü all'ultima curva su Moreira

Si è risolto all'ultima curva il duello per la vittoria in Moto2 nel Gran Premio di Aragón. Uno strepitoso Deniz Öncü ha superato all'esterno dell'ultima curva Diogo Moreira, prendendosi la prima vittoria nella categoria per soli tre millesimi. Ultimo gradino del podio per Barry Baltus.

Öncü-Moreira si risolve all'ultima curva

Una gara spettacolare quella della Moto2 al MotorLand di Aragón, che si è risolta solo nelle ultime battute. I due hanno preso il comando della corsa ai danni di Barry Baltus, 3° classificato che ha sofferto un calo gomma proprio negli ultimi giri. I due protagonisti della corsa, invece, hanno gestito alla grande le loro coperture Pirelli in una domenica molto calda. Deniz Öncü sembrava poter vincere la corsa in scioltezza, visto il secondo di vantaggio che aveva preso nei confronti di Diogo Moreira. Il poleman brasiliano non si è arreso, recuperando lo svantaggio dal pilota turco con un penultimo giro da record. L'attacco del pilota Italtrans è arrivato in curva 5: il #10 sembrava meno in sofferenza con la gomma posteriore rispetto al rivale, ma Öncü non si è dato per vinto. Il pilota Red Bull KTM Ajo è arrivato all'ultimo curvone prendendo una traiettoria esterna: sembrava non potercela fare, ma la sua uscita è stata migliore rispetto a Moreira. I due arrivano sul traguardo appaiati: solo 3 millesimi separano i due, con Öncü che raccoglie il primo meritato successo nella categoria.

Canet e González: è pareggio nel mondiale

Al termine del Gran Premio di Aragón i due contendenti al titolo mondiale sono a pari punti. Arón Canet sembrava poter prendersi la testa del campionato, ma negli ultimi giri è stato beffato dal vincitore di Silverstone Senna Agius e Filip Salac. Lo spagnolo di Fantic Racing chiude la corsa al 6° posto e raggiunge Manuel González a quota 118 punti in classifica. Gara analoga per il pilota Intact GP, che negli ultimi giri ha subìto la rimonta della coppia American Racing Team. Joe Roberts è tornato a vedere le zone nobili della classifica, seguito dal compagno Marcos Ramírez. I due italiani Tony Arbolino e Celestino Vietti continuano un 2025 da incubo: entrambi fuori dalla zona punti, rispettivamente in 17ª e 18ª posizione. Non è andata di certo meglio al Team Aspar: la squadra spagnola si è vista costretta a ritirare entrambi i piloti al primo giro della corsa: Daniel Holgado è stato protagonista, assieme al compagno David Alonso, di un contatto che ha messo K.O. entrambi. Il colombiano iridato Moto3 in carica è stato trasportato al centro medico, ma non ha riportato nulla di grave.

Moto2 | GP Aragón: i risultati della gara

Valentino Aggio

