Moto2 | GP Aragón, Qualifiche: Moreira distrugge il record della pista, secondo Baltus

Sull'asfalto spagnolo è Diogo Moreira a conquistare la pole position di Moto2 e a porsi in testa al gruppo di piloti della classe di mezzo. Dietro di lui si posizionano Barry Baltus, secondo al termine della Qualifica, e Deniz Öncü al terzo posto.

Moreira da record davanti a tutti ad Aragón, secondo Baltus

A dominare il sabato della Moto2 è Diogo Moreira, che sulla pista di Aragón si è dimostrato essere il pilota più veloce della giornata. Il brasiliano ha concluso il turno di Qualifica in prima posizione, riuscendo a portare a casa il suo miglior giro con un tempo di 1:49.940, battendo il precedente record della pista e diventando il primo brasiliano della storia a fare una pole position in Moto2. Il numero #10 è stato infatti il pilota che più di tutti è riuscito a meglio interpretare le numerose curve a sinistra del tracciato aragonese, dimostrando di avere padronanza della sua moto. Ad occupare la seconda casella della griglia di partenza della domenica sarà invece Barry Baltus, che si piazza alle spalle di Moreira e si guadagna il secondo posto in classifica, forte di un tempo sul giro di 1:50.162. A fare compagnia ai suoi colleghi in prima fila sarà poi Deniz Öncü, che mette la sua firma sulla terza piazzola della griglia e porta di conseguenza a casa la terza posizione grazie a un giro in 1:50.166.

Quarta posizione invece per il pilota di Fantic Racing Aron Canet, che è riuscito nel corso del Q2 a mettere a segno un miglior tempo di 1:50.220, che lo mette a pochi decimi di distanza dal poleman di giornata. Dietro di lui si accodano e completano la seconda fila della griglia Daniel Holgado e David Alonso, che hanno conquistato rispettivamente la quinta e la sesta posizione, essendo riusciti a portare a casa i loro migliori giri in 1:50.407 e 1:50.471. Il settimo posto sarà poi occupato sulla griglia di partenza da Filip Salač, che con il suo tempo di 1:50.500 si piazza in apertura della terza fila e appena davanti a Zonta van de Goorbergh, che invece arriva ottavo allo scadere del tempo. Chiude la fila e si prendere la nona posizione invece Joe Roberts, grazie ad un giro secco di 1:50.609.

Gonzalez solo diciottesimo, Vietti relegato in Q1

Quello di Aragona è stato un turno di Qualifica nella norma per Alonso Lopez, che è riuscito a concludere in decima posizione e a porsi a circa metà dello schieramento, grazie al miglior giro fatto registrare in Q2 di 1:50.669, dopo essere passato dal Q1. Alle sue spalle arriva poi il duo composto da Tony Arbolino e Albert Arenas, che si sono posizionati rispettivamente in undicesima e dodicesima posizione, occupando quindi alcuni tra gli ultimi piazzamenti nel corso del secondo turno di Qualifica. Al tredicesimo posto arriva Senna Agius, che porta dietro di sé Jake Dixon e Marcos Ramirez, che invece arrivano ad occupare la quattordicesima e la quindicesima piazza. Sedicesimo posto poi per Izan Guevara, che nel corso del secondo turno utile per qualificarsi non è riuscito a mettere insieme un giro che fosse più veloce di 1:50.983.

A chiudere la lista di piloti che hanno avuto la possibilità di disputare il Q2 c'è in diciassettesima posizione Daniel Muñoz, che ha fatto registrare un tempo in 1:50.983 e si è classificato davanti a Manuel Gonzalez, che invece è diciottesimo a causa di una caduta all'inizio della sessione. Qualifica decisamente faticosa anche per Celestino Vietti, che non è riuscito ad accedere al Q2 e partirà nella gara di domenica dalla diciannovesima posizione, tenendo però dietro di sé Ivan Ortolà, ventesimo, e Ayumu Sasaki, ventunesimo. All'interno del gruppo di piloti che chiudono la classifica si trovano poi in ordine Alex Escrig e Sergio Garcia, ancora una volta affaticati in Qualifica, Adrian Huertas, Jorge Navarro e Yuki Kunii, mentre concludono la classifica Darryn Binder e Nakarin Atiratphuvapat.

Moto2 | GP Aragón: i risultati delle Qualifiche

Credits: MotoGP

Valentina Bossi

