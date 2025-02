Formula E | Debutta il Pit Boost: info e orari dell’EPrix di Jeddah

La Formula E torna in Arabia Saudita per i round 3 e 4 della Season 11 del Mondiale elettrico ma non lo farà nella cornice di Diriyah, bensì cambia teatro sbarcando sulla costa di Jeddah, dove dal 2022 corre la Formula 1 e dove ha recentemente corso anche il GT World Challenge. Il primo double-header dell’anno, che si correrà sotto le luci artificiali, è anche l’occasione storica di vedere in azione la nuova modalità del Pit Boost.

Dove eravamo rimasti

A Città del Messico Oliver Rowland era riuscito a conquistare il successo, il suo quarto in carriera, approfittando dell’ingresso della Safety Car (per il contatto tra Beckmann e Maloney che ha penalizzato il primo) mentre l’inglese stava usando il suo secondo Attack Mode. L’inglese, che a San Paolo aveva perso la leadership della gara per una penalità, aveva così portato a casa la vittoria davanti alle due Porsche di Da Costa e Wehrlein, che avevano comandato il gruppo per quasi tutta la corsa. Un risultato ottimo sia per il portoghese, uscito dal Messico come nuovo leader del Mondiale, e per il tedesco, che ha riscattato il ritiro di San Paolo con un podio e la seconda pole su due gare. Ritirato invece il vincitore dell’EPrix di San Paolo, Mitch Evans, che così è sceso al terzo posto nel Mondiale a -12 da Da Costa e a pari punti con Rowland.

Debutta il Pit Boost

Dopo una lunghissima attesa e una serie di test iniziati a Valencia nel 2023, debutta a Jeddah il Pit Boost. Questa nuova feature, che riporta così dopo 7 anni il pit stop obbligatorio nella serie, prevede una sosta ai box da 34 secondi, nella quale verrà effettuata una ricarica rapida di 30” da 600kW che permette ai piloti di avere un boost del 10% dell’energia disponibile. Si aggiunge così un ulteriore elemento strategico a delle gare che quest’anno – grazie alla natura delle GEN3 Evo – hanno nell’Attack Mode un jolly di grande importanza. Non è ancora stato specificato in quale delle due gare del weekend sarà utilizzato il Pit Boost dato che, da regolamento, è previsto il suo utilizzo in solo una delle due gare di un double-header.

Sempre da regolamento è previsto che non sarà possibile per i team avere entrambe le vetture ai box contemporaneamente, mentre sono solo due le persone dei team che possono lavorare sulla vettura durante il Pit Boost, oltre a una terza vettura addetta a fermare e far ripartire la vettura.

Il circuito

Come anticipato, la Formula E correrà per la prima volta sul Jeddah Corniche Circuit, adattato per la serie elettrica in soli 30 giorni; il layout specifico per la serie elettrica si sviluppa su 3,001 km di lunghezza e 19 curve da percorrere in senso antiorario.

La Formula E condividerà con il layout della F1 il traguardo, le prime due curve e tutto l’ultimo settore; dopo curva 2, i piloti passeranno sotto il ponte e con un tornante verso sinistra taglieranno la pista inserendosi in quella che corrisponde a curva 21 del layout della F1. Superato il tratto di curva 5-6-7 (corrispondenti alle curve 22-23-24-25 del layout della F1), il lungo curvilineo finale della F1 che porta all’ultima curva viene interrotto da una doppia esse e da un breve rettilineo, prima di reinserirsi sul tratto finale che poi porta all’ultima curva della F1 dove è collocato l’Attack Mode.

Usciti da quella che sarà curva 13, i piloti torneranno sul rettilineo del traguardo, che taglieranno dopo aver affrontato due altre chicane finali che costituiscono le ultime 6 curve del circuito.

In pista anche i rookies: presenti Kvyat e Minì

Ad un weekend che sarà impegnativo per team e piloti, vista la doppia gara in programma venerdì e sabato, si aggiunge anche un turno di libere dedicato ai rookies e in programma giovedì 13 febbraio alle 16 ora italiana e della durata di 40’. Tra i presenti in pista, da segnalare Daniil Kvyat con DS Penske, Jamie Chadwick con Jaguar, Théo Pourchaire con Maserati e Gabriele Minì con la Nissan.

Non vedo l'ora di cogliere questa opportunità dopo aver lavorato con il team al Rookie Test di Berlino dello scorso anno. Era la prima volta che salivo su un'auto da corsa elettrica e ho imparato molto, e sono sicuro che questo possa aiutarmi a Jeddah. La sfida più grande quando ho scoperto la Formula E è stata la complessità della simulazione di gara e la necessità di essere veloci ed efficienti, senza tralasciare la gestione dell'energia. Ho lavorato al simulatore per prepararmi alle sfide di Jeddah, ma ci saranno sicuramente delle incognite perché si tratta di un circuito nuovo. Il mio obiettivo è aiutare il Nissan Formula E Team per il resto del weekend, raccogliendo quanti più dati possibili.

La lista completa dei rookies a Jeddah

TAG Heuer Porsche Formula E Team – Thomas Preining

NEOM McLaren – Alex Dunne

Jaguar TCS Racing – Jamie Chadwick

Nissan Formula E Team – Gabriele Minì

Mahindra Racing – Kush Maini

DS Penske – Daniil Kvyat

Andretti Formula E – Jak Crawford

Maserati MSG Racing – Théo Pourchaire

Envision Racing – Zak O’Sullivan

CUPRA KIRO – Mikkel Jensen

Lola Yamaha ABT – Tatiana Calderón

Gli orari

Consueta la programmazione del fine settimana, con Mediaset e Discovery + (tramite i canali Eurosport) che daranno visibilità a tutti i turni previsti a Jeddah.

Rookie Free Practice – giovedì 13/02 dalle 16.00 alle 16.40

Free Practice 1 – giovedì 13/02 dalle 19.00 alle 19.40 – su Sportmediaset.it, Discovery +, sulla Formula E App e sul canale YouTube della Formula E

Free Practice 2 – venerdì 14/02 dalle 11.00 alle 11.40 – su Sportmediaset.it, Discovery +, sulla Formula E App e sul canale YouTube della Formula E

Qualifiche – venerdì 14/02 dalle 13.20 alle 14.43 – su Sportmediaset.it e su Discovery +

Gara – venerdì 14/02 dalle 18.05-19.00 – su Sportmediaset.it, su Eurosport 1 e Discovery + (con pregara dalle 17.30) e sul canale 20 di Mediaset

Free Practice 3 – sabato 15/02 dalle 11.00 alle 11.40 – su Sportmediaset.it, Discovery +, sulla Formula E App e sul canale YouTube della Formula E

Qualifiche – sabato 15/02 dalle 13.20 alle 14.43 – su Sportmediaset.it e su Discovery +

Gara – sabato 15/02 dalle 18.05-19.00 – su Sportmediaset.it, su Eurosport 1 e Discovery + (con pregara dalle 17.30) e sul canale 20 di Mediaset

Mattia Fundarò