ELMS | 4h Imola: Pourchaire in pole con Algarve Pro Racing

Prima pole in carriera nell'European Le Mans Series a Imola per Theo Pourchaire. Il francese di Algarve Pro Racing si è imposto sulla concorrenza precedendo Luca Ghiotto (Inter Europol Competition #34) e Maceo Capietto (Iron Lynx - Proton #9).

4h Imola: APR in pole sul bagnato

Dopo la forte pioggia che ha ritardato la sessione di diversi minuti, Pourchaire è stato il più veloce con l'ORECA 07 Gibson #25 Algarve Pro Racing.

Nove decimi sono stati assegnati dall'ex campione FIA F2 a Luca Ghiotto (Inter Europol Competition #34) e Maceo Capietto (Iron Lynx - Proton #9), il tridente ha avuto la meglio nei confronti di Nick Yelloly (Inter Europol Competition #43) e Reshad De Gersus (Duqueine Team #30).

Nielsen Racing #24, VDS Panis Racing #48, IDEC Sport #28 ed IDEC Sport #18 completano nell'ordine un turno segnato da una breve bandiera rossa per un errore alla ‘Tosa’ da parte di Tristan Vautier (CLX Motorsport #37).

In LMP2 PRO Am non ci sono state storie invece: Giorgio Roda è stato semplicemente il più competitivo come da copione davanti a PJ Hyett (AO Racing #99) e Georgios Kolovos (DKR Engineering #3). Anche in questo caso una red flag ha fermato l'attività, questa volta per rimuovere l'ORECA #27 Nielsen Racing ferma alle ‘Acque Minerali’.

CLX Motorsport ed Iron Lynx Mercedes in vetta prima del diluvio

Theodor Jensen si è imposto in LMP3 prima di una lunga pausa per un violento temporale che si è abbattuto sulle rive del Santerno. Il danese ha ottenuto la terza pole dell'anno per CLX Motorsport Ligier JS P325 - Toyota #17 precedendo Ian Aguilera (Eurointernational Ligier JS P325 - Toyota #11) e Quentin Antonel (M Racing Ligier JS P325 - Toyota #68).

Dopo una breve pausa per un problema alla Ferrari 296 GT3 #50 Richard Mille AF Corse di Custodio Toledo, il turno è stato controllato dalla Mercedes AMG GT3 EVO #63 Iron Lynx di Martin Berry.

Seconda pole per l'australiano dopo quanto realizzato a Barcellona davanti a Clement Mateu (Racing Spirit of Leman Aston Martin #59) e Celia Martin (Iron Dames Porsche #85).

Domani alle 12.00 il via della terza tappa dell'European Le Mans Series 2025.

Luca Pellegrini - Da Imola