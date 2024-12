F1 | Un altro rookie sbarca nella griglia 2025: Isack Hadjar con Racing Bulls

Dopo l'annuncio di Liam Lawson in Red Bull al posto di Sergio Perez, Visa Cash App Racing Bulls ha confermato l'ingaggio di Isack Hadjar per la prossima stagione di F1 accanto a Yuki Tsunoda.

Il franco-algerino si appresta così al debutto nella massima formula: il 20enne nativo di Parigi ha militato in FIA F2 nel 2024 con i colori di Campos Racing, ottenendo il secondo posto assoluto al termine del campionato con quattro affermazioni complessive.

Il portacolori di Junior di Red Bull aveva precedentemente militato in FIA F2 con Hitech Pulse-Eight nel 2023 dopo una breve parentesi in FIA F3 sempre con la compagine britannica.

Hadjar ha gareggiato in carriera anche nella F4 francese, nella Formula Regional Asian e Europe prima di approdare in FIA F3 ed ottenere al debutto il quarto posto assoluto.

Il 20enne originario di Parigi ha così commentato:

Sono molto emozionato di iniziare il mio nuovo ruolo in VCARB, è una cosa grandiosa per me, la mia famiglia e tutte le persone che hanno creduto in me fin dall'inizio. Il percorso dal kart alle classifiche delle monoposto, fino ad arrivare in F1 è il momento per cui ho lavorato per tutta la vita, è un sogno che si avvera. Non vedo l'ora di lavorare con Yuki e imparare da lui, l'ho sempre ammirato.