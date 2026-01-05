F1 | Ufficiale: Zhou Guanyu sarà reserve driver in Cadillac nel 2026

Ve lo avevamo anticipato qualche giorno fa, quando era stato comunicato il suo addio alla Scuderia Ferrari, e oggi è arrivata l'ufficialità: Zhou Guanyu sarà reserve driver del team Cadillac nel 2026. Il cinese potrà così restare nel paddock di F1, andando ad inserirsi nelle fila del team americano.

Una scelta in linea con quanto fatto finora

Gli indizi di un possibile approdo di Zhou in casa Cadillac c'erano tutti, a partire da una sorta di “caccia al tesoro” via social iniziata qualche giorno fa dal team americano. La scelta del cinese da parte della squadra guidata da Graeme Lowdon si incanala perfettamente nella strategia messa in mostra fino ad ora, e che ha visto la nuova squadra in griglia cercare di pescare il più possibile tra coloro che hanno una discreta esperienza in diversi settori.

Considerando poi che le vetture a stelle e strisce monteranno, almeno nelle prime due stagioni, la power unit Ferrari, la scelta di Zhou appare ancora più logica. Il driver di Shanghai, infatti, sin dal suo ingresso in F1 ha sempre lavorato con i motori di Maranello in Sauber, vestendo per due anni anche i colori Alfa Romeo. Inoltre, era già stato parte della Ferrari Driver Academy, prima di inserirsi nel programma Renault per alcune stagioni. Logico dunque pensare a lui nel ruolo di pilota di riserva. Tra l'altro, Zhou si ritroverà così a collaborare con Valtteri Bottas, con il quale aveva già condiviso il box nei suoi tre anni a Hinwil.

Zhou e Bottas ai tempi della Sauber

Zhou: “Uno dei progetti più importanti del paddock”

Non ha nascosto la propria felicità Guanyu Zhou, che potrà così continuare ad essere parte integrante del paddock in una realtà del tutto nuova, con la speranza in futuro di poter tornare a ritagliarsi un ruolo da pilota titolare. Certo, la concorrenza non mancherà, considerando che si andrà ad inserire in un gruppo di piloti che vede operativi Colton Herta (altro pilota di riserva e attivo in F2), Pietro Fittipaldi e Simon Pagenaud (entrambi con un ruolo fondamentale al simulatore).

Sono molto soddisfatto di entrare nel Team Cadillac F1 con il ruolo di reserve driver. E' una delle realtà e dei progetti più importanti e stimolanti del nostro sport. Ho già lavorato con Graeme e Valtteri in diverse realtà, quindi per me è un po' come tornare a casa. Non vedo l'ora di poter iniziare a mettere a disposizione del team la mia esperienza maturata in questi anni, in pista e fuori.

Graeme Lowdon, team principal di Cadilla F1, ha spiegato il processo che ha portato alla scelta del pilota cinese.

La ricerca dei nostri piloti di riserva ha seguito un andamento parallelo a quanto fatto con i titolari. Ci serviva un pilota con esperienza, che fosse preparato a lavorare duramente in un team come il nostro e che comprendesse appieno la sfida di sviluppare la vettura nell'arco di tutta la stagione. Zhou risponde perfettamente a questo profilo, e non vediamo l'ora di inserirlo come parte integrante all'interno del team.

Un altro tassello che va al suo posto, dunque, per una stagione F1 2026 che è veramente alle porte, con le vetture che scenderanno in pista già a fine gennaio per i primi test di Barcellona.

Nicola Saglia