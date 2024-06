F1 | GP Spagna, la conferenza stampa dei piloti. Sainz: "Presto deciderò il mio futuro"

Si apre sul circuito di Montmelò, nei pressi di Barcellona, il lungo weekend del Gran Premio di Spagna che inizia con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì. A prendere la parola sono stati i piloti di casa Fernando Alonso e Carlos Sainz, oltre a Kevin Magnussen, Valtteri Bottas e Daniel Ricciardo.

La gara di casa per Alonso e Sainz

Ad aprire le danze sono stati proprio i due piloti di casa, attesissimi nell'appuntamento sul tracciato catalano.

Fernando Alonso (Aston Martin) riconosce i benefici derivanti dal sostegno del proprio pubblico:

“È una di quelle gare che tutti conosciamo bene. Per me e Sainz c’è molto più sostegno, ci sono amici e famiglie ed è speciale. Con due spagnoli in griglia per me non è cambiato molto, è solo positivo tutto questo e il sostegno è sempre stato incredibile.”

Carlos Sainz (Ferrari) evidenzia come il tifo in Spagna sia in crescita:

“Negli ultimi anni l’entusiasmo di tutta la Spagna è cresciuto. Non so se come quando Alonso era in lotta per il Mondiale, ma l’entusiasmo è forte e bello. Ieri al Road show c’erano tanti giovani con un’atmosfera incredibile".

I due arrivano da un weekend in Canada agli opposti. Se per Sainz c'è stato il ritiro, Alonso ha ritrovato la zona punti. In merito a ciò, si è così espresso il pilota della Scuderia Ferrari:

"A Montreal per noi è stata dura, ma abbiamo fatto le nostre analisi. Purtroppo lì le cose non sono andate bene, è stato un weekend anomalo anche per gli errori. Ma qui siamo su una pista che conosciamo bene e speriamo di poter azzeccare tutto e fare bene.”

Per questo motivo, Ferrari arriva in Spagna con nuovi aggiornamenti, di cui Carlos parla così in conferenza stampa:

“Come ogni altro aggiornamento, speriamo che ci possa aiutare ad essere veloci ovunque ma sono piccoli aggiornamenti, non ci sono bacchette magiche, speriamo che ci possa aiutare a fare la differenza visto che anche la Mercedes si è avvicinata alla lotta”

Il campione del mondo, invece, confida in un'altra gara bagnata:

“A Montreal siamo tornati a punti e qui però è un’altra gara. Finora abbiamo avuto sorprese positive e negative. In Canada è andata bene e qui preferiremmo una pista bagnata domenica”

Quella di Barcellona è una pista importante in ottica sviluppi, come dice Alonso:

“E’ una pista che può aiutare a capire cosa succederà altrove. Abbiamo delle idee chiare, delle aree dove dobbiamo migliorare che non condividerò qui con tutti, il nostro passo gara è il punto debole, la velocità ed il DRS sono i nostri punti di forza, ma con il nuovo pacchetto potremo essere competitivi”.

Fiducia negli aggiornamenti

Diverse scuderie quindi porteranno alcuni aggiornamenti. In conferenza stampa, infatti, anche Ricciardo e Bottas hanno dichiarato di aspettarsi miglioramenti nel GP di Spagna.

Queste le parole di Daniel Ricciardo (Visa Cash App RB):

“Il risultato in Canada ha aiutato, il feeling non è stato lontano rispetto a prima, in passato non sempre ho avuto la posizione che avrei voluto. Era da tanto che non avevo un weekend di quel tipo, il team ha portato aggiornamenti e ho fiducia di poterci ripetere, è stato positivo per me e per tutte le persone che sono vicine a me e sanno che posso portare a casa certi risultati. Ci aspettiamo un miglioramento, ma dovremo aspettare di vedere quanto sarà possibile farlo. L’obiettivo è lottare con le Aston Martin".

Valtteri Bottas (Stake F1 Team) ha detto:

“Siamo tutti molto vicini ed i margini sono minimi, abbiamo portato dei piccoli aggiornamenti per questa pista e dovremmo essere in una posizione migliore, a volte devi fare un passo indietro per farne due davanti. Dobbiamo aggiungere prestazioni, siamo orientati verso il futuro.”

Kevin Magnussen (Team Haas):

“Siamo forti nelle curve a bassa velocità ed in rettilineo, con il carico aerodinamico che abbiamo siamo veloci in altre piste ma i margini sono minimi e le conseguenze possono essere molto grandi. Quest’anno riusciamo a gestire le gomme meglio. Futuro? Carlos è il tappo che sta frenando tutti, molti aspettano che faccia la sua scelta in modo che gli altri pezzi del puzzle si incastrino.”

Mercato piloti: Sainz continua a riflettere

Prime dichiarazioni anche sul futuro di alcuni piloti. Se Ricciardo e Bottas dicono che è un discorso avviato, ma non c'è nulla di certo, Sainz ammette di aver bisogno di tempo. Il dubbio principale è sull'incertezza dei regolamenti 2026:

“Non posso dire chi andrà meglio nel 2026, le macchine saranno diverse, anche il 2025 diventa importante non potendo prevedere il 2026. E’ anche un ragionamento a lungo termine, tutti i fattori vengono presi in considerazione ed è per questo che ci sto mettendo tanto.”

