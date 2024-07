IMSA | CTMP: Inter Europol by PR1 e Corvette vincono in Canada

Prima affermazione per Nick Boulle/Tom Dillmann ed Inter Europol by PR1 Mathiasen Motorsports #52 nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship in occasione dell'avvincente prova al Canadian Tire Motorsport Park (CTMP). La coppia festeggia in LMP2 e nella classifica overall davanti a Felipe Fraga/Gar Robinson (Riley #74) e Steven Thomas/Scott Huffaker (TDS Racing #11), Corvette realizza una bellissima doppietta in GTD PRO.

Prima volta per Inter Europol

Dopo la 24h Le Mans e l'acuto in European Le Mans Series è arrivata la prima affermazione per Inter Europol Competition anche in North America. Nick Boulle/Tom Dillman hanno preso il controllo delle operazioni dopo nei primi 20 minuti d'azione, il binomio ha retto ogni assalto dai rivali gestendo al meglio le varie Safety Car che hanno spezzato la prova.

L'impatto contro le barriere di MDK by High Class Racing ORECA LMP2, il contatto contro il muro di curva 3 da parte di AWA Corvette GTD ed il successivo crash dell'Oreca 07 Gibson LMP2 #18 di Era Motorsport nell'ultimo settore di pista non hanno sottratto la vittoria a Inter Europol by PR1 Mathiasen Motorsports #52, in vantaggio nel finale sulla concorrenza.

Riley #74 e TDS Racing #11 hanno completato nell'ordine la Top3, rispettivamente con Felipe Fraga/Gar Robinson e Steven Thomas/Scott Huffaker. Podio sfiorato per United Autosports USA in quarta e quinta piazza (#2 davanti a #22), il team anglo-americano ha beffato Tower Motorsport #8, CROWDSTRIKE RACING BY APR #4 e AO Racing #99.

GTD PRO: 1-2 Corvette al CTMP

1-2 Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports in GTD PRO al CTMP. 13ma affermazione in Canada per il binomio citato, prima assoluta gioia nell'IMSA WTSC per la nuova Corvette Z06 GT3.R.

Alexander Sims/Antonio Garcia #3 hanno preceduto all’arrivo Tommy Milner/Nicky Catsburg #4, padroni indiscussi della scena sin dalle qualifiche ufficiali di ieri. ‘Rexy’ firma il podio con Laurin Heinrich/Seb Priaulx (AO Racing Porsche #77), mentre è da rimarcare il ritiro per problemi di Vasser Sullivan Lexus #14.

GTD, De Angelis vince in casa. Aston Martin al top

Heart of Racing vince in GTD dopo l'acuto nel Glen in GTD PRO. Aston Martin trionfa con Spencer Pumpelly ed il padrone di casa Roman De Angelis, perfetti nell'intero arco dell'evento dopo uno stint iniziale che ha beffato la Lexus #12 targata Vasser Sullivan.

Philip Ellis/Russell Ward (Winward Racing Mercedes #57) consolidano il primato in campionato ottenendo il secondo posto in quel di Mosport, Brendan Iribe/Frederik Schandorff (Inception Racing McLaren #70) completano la Top3 beffando Turner Motorsport BMW #96 e la già citata Lexus #12 autrice della pole-position con il pilota locale Frankie Montecalvo.

Prossima tappa ad inizio agosto a Road America con il ritorno delle GTP insieme a GTD PRO, LMP2 e GTD. Siamo entrati ufficialmente nella seconda metà della stagione, dopo il round in Wisconsin avremo infatti la tappa del VIR (GT Only), la 6h di Indianapolis e la sempre avvincente Motul Petit Le Mans.

Luca Pellegrini