CIV | Mugello, Supersport Gara 1: Ottaviani resiste a Mantovani e vince

Non basta un ultimo giro pazzo di Andrea Mantovani per prendersi la prima vittoria dell'anno nel Dunlop CIV Supersport. Il pilota ferrarese si è inchinato a Luca Ottaviani, che con MV Agusta conquista la terza vittoria dell'anno e consolida la classifica. Sul podio anche Xavier Artigas sulla Kawasaki Ninja 636.

Mantovani ci prova, ma non basta: vince Ottaviani

La bagarre che ha caratterizzato la lotta per il secondo posto ha avvantaggiato Luca Ottaviani. Il pilota Extreme Racing ha preso il largo al penultimo giro, sfruttando la lotta alle sue spalle. Otta ha preso un vantaggio minimo, ma quanto bastava per vincere la corsa. Andrea Mantovani ha percorso un ultimo giro eroico, prendendosi diversi rischi pur di riavvicinarsi al rivale per la classifica, ma non è bastato. Complice anche un'uscita infelice dalla Bucine, Mantovani non è riuscito ad impensierire Ottaviani sotto la bandiera a scacchi. La rimonta di giornata va sicuramente a Xavier Artigas: il piota spagnolo di Kawasaki è partito da metà schieramento in maniera quasi inspiegabile, rifacendosi con gli interessi in gara. L'ex Moto2 ha completato una rimonta d'autore in quella che rimane la sua terza gara al CIV, completando il podio e candidandosi così come uno dei potenziali favoriti per la gara di domani.

Finalmente Patacca, ritiro per Dalla Porta

È un piacere rivedere nelle prime posizioni un pilota dal talento di Matteo Patacca. Dopo un anno difficile in J Angel Racing Team, il #88 ha trovato nel Mugello il luogo adatto per la sua resurrezione sportiva. Quarta posizione ed una gara da leone per il pilota Yamaha, che porta la moto old generation ai vertici della classifica. Patacca ha avuto la meglio sulla coppia di Ducati K-Racing Team formata da Marco Bussolotti e Miquel Pons. Un quartetto di ducatisti italiani ha chiuso la top 10 in una gara ricca di emozioni e di gruppo nelle primissime fasi. A dividere il gruppo dei migliori è stato il problema tecnico di Lorenzo Dalla Porta, anche lui competitivo sul circuito di casa con la Panigale V2 preparata da SGM Tecnic. Un vero peccato per l'ex iridato della Moto3, che proprio in casa ha debuttato nel contesto del campionato tricolore meno di due anni fa. Alessandro Sciarretta ha chiuso il gruppo dei migliori in 7ª posizione, poi Mattia Rato ha preceduto sia Biagio Miceli che Emanuele Pusceddu a chiudere la top 10.

CIV | Supersport: i risultati di Gara 1

