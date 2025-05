CIV | Mugello, Superbike Gara 1: Delbianco vince di 5 millesimi

Solo cinque millesimi separano Alessandro Delbianco e Michele Pirro in Gara 1 del Dunlop CIV Superbike al Mugello. Il pilota Yamaha ha mantenuto la testa della corsa per tutta la sua durata, con Pirro che ha cercato il colpo di coda sul rettilineo del traguardo ma senza riuscirci. Gabriele Giannini chiude il podio, mentre Riccardo Russo si prende la vittoria in Production Bike.

Delbianco-Pirro si decide sulla linea del traguardo

Alessandro Delbianco mantiene il punteggio pieno nella prima gara del weekend al CIV. Il pilota DMR Racing riesce a continuare la striscia di vittorie dopo la splendida doppietta di Misano nonostante un Michele Pirro decisamente più combattivo. Il campione in carica è rimasto dietro all'avversario per tutta la gara, salvo tentare l'attacco all'ultimo giro. Il primo è arrivato sul rettilineo prima della San Donato, poi i due hanno battagliato per tutto il primo settore. Uscito dalla Bucine, la spinta di Pirro sembrava potergli regalare la prima vittoria stagionale. Una volta uscito dalla scia, però, Pirro ha perso la spinta e Delbianco è riuscito a mantenere la testa della corsa per soli 5 millesimi. È il terzo successo per Delbianco, a mani basse il più importante finora perché arrivato in un corpo-a-corpo con il deca-campione Pirro.

Giannini sul podio, Russo si prende la Production

Come in Gara 2 a Misano, Gabriele Giannini si conferma come terza forza del campionato. Il pilota romano regala a Honda il primo podio della stagione, precedendo di tre secondi il quarto classificato Nicholas Spinelli. Il pilota Revo - M2 riesce finalmente a portare a termine una gara che rispecchi, almeno in parte, quello che potrebbe essere il suo potenziale. Spinelli ha vinto la volata con Samuele Cavalieri in una giornata che di certo non ha sorriso a Broncos Team. Luca Vitali è solamente 6° al termine della prima manche.

La Production Bike ha trovato un nuovo protagonista: non è stato un monologo di Davide Stirpe, che oggi si deve accontentare della 2ª posizione di categoria. A vincere è Riccardo Russo che, come l'anno scorso, si trova particolarmente a proprio agio sulle colline del Mugello. È la prima vittoria per il napoletano, che precede Stirpe e Simone Saltarelli. I tre si confermano sul podio di categoria. Decima posizione per Alberto Butti in una corsa che ha visto ben 11 ritirati tra cadute e problemi tecnici.

CIV | Superbike: i risultati di Gara 1

Dal Mugello - Valentino Aggio

