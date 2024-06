FIA F3 | Il “trittico” non concede soste: orari e info del round di Spielberg

Il round del Montmelò non ha intaccato il grande equilibrio che regna nel campionato FIA Formula 3. È il tracciato austriaco di Spielberg ad ospitare il sesto appuntamento della stagione 2024, pronto a scattare con un pilota italiano a guidare la graduatoria, il piacentino Leonardo Fornaroli, pur ancora a caccia del suo primo successo stagionale.

Fornaroli leader dopo Barcellona

Barcellona ha nuovamente mischiato le carte. Dal weekend catalano esce rinvigorito Arvid Lindblad, vincitore dell’ultima Feature Race e rientrato a pieno titolo nella lotta al campionato. Scettro in questo momento difeso da Leonardo Fornaroli, ancora a secco di vittorie, ma con la costanza come arma a suo favore.

Al Montmelò il pilota Trident ha ottenuto un’importanze piazzamento a podio nella gara che assegna punteggio massimo, staccando di cinque punti Luke Browning, ora primo inseguitore. Un fine settimana da dimenticare ha fatto retrocedere Gabriele Minì al terzo posto, a dodici lunghezze dalla leadership, a precedere il già citato Lindblad, pupillo Red Bull e già in odore di Formula 1.

Il britannico è stato il primo a bissare un successo di tappa, dopo nove vincitori diversi nelle prime nove gare stagionali. Ancora in corsa Dino Beganovic, salito a 65 punti dopo due opache ottave posizioni nel weekend barcellonese, Oliver Goethe (63) e Christian Mansell (58), fresco di due piazzamenti a podio consecutivi nelle ultime due Feature.

Info sull’appuntamento austriaco

Il Red Bull Ring dispone di tutti i presupposti per un nuovo appuntamento all’insegna dell’equilibrio. Un circuito lungo 4.318 metri caratterizzato da lunghi rettilinei e forti frenate, dove le tre zone DRS aiuteranno a tenere compatto il plotone. Solo 10 le curve di questo tracciato, tra le quali la 2 viene percorsa a gas spalancato. Nonostante l’altura (650 m) sono previste temperature torride per l’intero weekend, con qualche possibilità di pioggia solo per il pomeriggio di domani, quando è in programma il turno di qualifica.

1:19.429 è il record sul giro segnato da Sébastian Fernàndez nel 2020, con la serie che scenderà in pista sul circuito austriaco per il sesto anno consecutivo. Nella scorsa stagione Prema Racing aveva dominato la scena, con gara Sprint andata all’attuale leader FIA F2 Paul Aron, mentre la Feature Race al britannico Zak O’Sullivan.

Orari del weekend F3

Venerdì

Prova libera: 08:55 – 09:40 (Live su Sky Sport F1)

Qualifica: 14:00 – 14:30 (Sky Sport F1)

Sabato

Sprint Race: 09:30 (21 giri o 40 minuti) (Sky Sport F1)

Domenica

Feature Race: 08:30 (26 giri o 45 minuti) (Sky Sport F1)

Samuele Fassino