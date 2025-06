FIA F2 | Spielberg, Sprint Race: Marti vince, Minì e Fornaroli fuori all'ultimo giro

Josep Maria Marti vince la Sprint Race di FIA F2 sul circuito di Spielberg in Austria. Il pilota del team Campos ha preceduto Joshua Durksen che ha chiuso in seconda posizione. Terzo posto per Roman Stanek. La gara è stata però condizionata da una bandiera rossa e numerosi ritiri, tra cui i due piloti italiani Gabriele Minì e Leonardo Fornaroli, protagonisti di un incidente all'ultimo giro della corsa.

Marti vince, Mini e Fornaroli fuori all'ultimo giro

Josep Maria Marti conquista la vittoria nella prima gara del weekend di Formula 2 in Austria. Una gara vinta grazie ad un sorpasso ai danni di Joshua Durksen a metà della gara, che conclude in seconda posizione. Terza posizione per Roman Stanek (Invicta Racing).

La gara è stata condizionata da diversi episodi. Un brutto incidente al secondo giro ha coinvolto Arvid Lindblad, Luke Browning e Sami Meguetounif, con la vettura di quest'ultimo ribaltatasi nel contatto in curva 3. Inevitabilmente la corsa è stata interrotta con una bandiera rossa. Un colpo importante per Lindblad e Browning nella lotta al campionato.

Gara sfortunata per i due piloti italiani Gabriele Minì e Leonardo Fornaroli. Un colpo di scena verificatosi all'ultimo giro della gara, con Amaury Cordeel protagonista di un testa coda in curva 3, che ha coinvolto i due piloti italiani, oltre al pole sitter della corsa John Bennett.

Una corsa che ha visto quasi metà della griglia ritirata. Oltre ai piloti già citati, da segnalare l'inglese Jak Crawford, che ha stallato in griglia prima del giro di formazione, e non ha partecipato alla gara. Stessa sorte per Dino Beganovic, ritiratosi alla ripartenza dopo la bandiera rossa per un contatto con Oliver Goethe.

Dunne si salva sul finale, la lotta al titolo rimane aperta

Una Sprint da montagne russe invece per Alex Dunne. Il pilota Rodin dopo aver preso una penalità di cinque secondi per una falsa partenza, conclude la gara al sesto posto, sfruttando il caos avvenuto all'ultimo giro. Con questo risultato, Dunne mantiene la leadership del campionato, con un Richard Verschoor, arrivato quarto, che si avvicina sempre di più.

Appuntamento a domani per la Feature Race, in cui Alex Dunne dovrà difendere la testa del campionato, e con un Leonardo Fornaroli in pole position, che vorrà cancellare il risultato negativo di oggi. E con gli altri avversari che cercheranno di recuperare posizioni in gara.

Credits: FIA.com

Federica Passoni