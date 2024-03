MotoGP | GP Portogallo: anteprima e orari di Portimao

La MotoGP si prepara a correre il GP del Portogallo nel fantastico circuito dell'Algarve, teatro del secondo round del Mondiale 2024. La classe regina sarà come sempre accompagnata da Moto2 e Moto3, a cui si aggiungerà la MotoE, al primo evento stagionale. Andiamo a scoprire le caratteristiche della pista e gli orari di Portimão.

Nella montagna russa dell'Algarve International Circuit le quattro categorie incontreranno grandi sfide. Il layout è certamente tra i più complessi del calendario per via dei continui sali-scendi che caratterizzano i 4,6 km dell'impianto inaugurato nel 2008 e disegnato dall'architetto portoghese Ricardo Pina. Venerdì e domenica il meteo dovrebbe garantire delle sessioni ordinarie, mentre per sabato sembrerebbe prevista qualche leggera goccia di pioggia.

Pecco Bagnaia è il grande favorito grazie al perentorio successo del round inaugurale a Lusail e alla doppia affermazione dell'anno passato, quando il torinese ha portato a casa le vittorie di Sprint (la prima della storia) e Gran Premio. Pecco arriva a Portimão con 31 punti, due di vantaggio su Brad Binder e 4 nei confronti di Jorge Martín, seguito a ruota da Marc Marquez (-13) ed Enea Bastianini, affiancato da Aleix Espargaró a quota 15 punti (-16).

GP PORTOGALLO | IL CIRCUITO DI PORTIMAO

La mappa dell'Algarve International Circuit (Portimão)

Lunghezza: 4,6 km

Curve: 15 (9 destra – 6 sinistra)

Rettilineo più lungo: 978 metri (rettifilo dei box)

Distanza gara MotoE: 7 giri (32,1 km)

Distanza gara Moto3: 19 giri (87,2 km)

Distanza gara Moto2: 12 giri (55,2 km)

Distanza gara MotoGP Sprint: 12 Giri (59,1 km)

Distanza gara MotoGP: 25 giri (114,8 km)

GLI ORARI DELLA MOTOGP IN QATAR

L'intero fine settimana della MotoGP in a Portimão sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, mentre TV8 (in chiaro) proporrà la diretta delle qualifiche e della Sprint il sabato per poi mandare in differita le gare della domenica. Ricordiamo che LiveGP.it sarà live sui propri canali social per raccontare la Sprint e il primo Gran Premio dell'anno.

Giovedì 21/3

17:00 | Conferenza Stampa

Venerdì 22/3

09:30 | MotoE Prove 1

09.55 | Moto3 Prove Libere

10:45 | Moto2 Prove Libere

11:40 | MotoGP Prove Libere 1

13:35 | MotoE Prove 2

14:15 | Moto3 Prove 1

15:05 | Moto2 Prove 1

16:00 | MotoGP Prove

18:00 | MotoE Qualifiche

Sabato 23/3

09:40 | Moto3 Prove 2

10:25 | Moto2 Prove 2

11:10 | MotoGP Prove Libere 2

11:50 | MotoGP Qualifiche (diretta TV8)

13:15 | MotoE Gara 1

13:50 | Moto3 Qualifiche (diretta TV8)

14:45 | Moto2 Qualifiche (diretta TV8)

16:00 | MotoGP Sprint (diretta TV8)

17:10 | MotoE Gara 2 (differita Sky Sport MotoGP ore 17:45)

Domenica 24/3

10:40 | MotoGP Warm Up

12:00 | Moto3 Gara (differita TV8 ore 14:05)

13:15 | Moto2 Gara (differita TV8 ore 15:20)

15:00 | MotoGP Gara (differita TV8 ore 17:00)

Matteo Pittaccio