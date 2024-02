FIA F2 | Test Bahrain, day 3: Maloney chiude al comando

Si concludono i test della F2 sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Nel terzo giorno di prove, davanti a tutti ha chiuso ancora una volta Zane Maloney, con la Rodin, che già ieri si era issato in cima alla lista dei tempi.

I risultati della terza giornata dei test di F2

Come ieri, anche nell'ultimo giorno dei test prestagionali della F2 i migliori tempi sono arrivati di pomeriggio, a causa probabilmente delle temperature più basse. E, come ieri, anche questa giornata è stata primeggiata da Zane Maloney, che ha portato la sua Rodin in cima alla lista dei tempi con il crono di 1:42.468. Nove decimi circa peggio di ieri, segno che probabilmente i piloti si sono concentrati più sul passo gara che sul giro da qualifica.

A 193 millesimi segue Jak Crawford (DAMS), il quale tra l'altro è passato dall'academy Red Bull a quella Aston Martin. Chiude infine il podio virtuale il primo dei rookie, Ritomo Miyata (Rodin) a 216 millesimi dal leader della classifica. Quarto è Isack Hadjar (Campos), a meno di tre decimi, mentre restano sotto il mezzo secondo di distacco da Maloney anche Enzo Fittipaldi (Van Amersfoort) e Pepe Marti (Campos).

Richard Verschoor (Trident), settimo, chiude invece a ben sette decimi dal barbadiano, seguito a ruota dalle due MP Motorsport di Franco Colapinto e di Dennis Hauger. Proprio il norvegese è stato il pilota più attivo di giornata, con ben 78 giri tra mattina e pomeriggio. Joshua Durksen (PHM) e Juan Manuel Correa (DAMS) chiudono infine la prima metà dello schieramento.

Dodicesimo e tredicesimo ci sono rispettivamente Gabriel Bortoleto (Invicta) e Andrea Kimi Antonelli (Prema). I due hanno girato poco nel pomeriggio (rispettivamente nove e otto tornate), e lo stesso ha fatto anche l'altra Prema di Oliver Bearman, sedicesimo. In mezzo a questi si piazzano Rafael Villagomez (Van Amersfoort) e Roman Stanek (Trident). Infine, chiudono la graduatoria Taylor Barnard (PHM), Zak O'Sullivan (ART), Kush Maini (Invicta), Victor Martins (ART) e le Hitech di Amaury Cordeel e Paul Aron. Di seguito, la classifica completa della sessione del pomeriggio.

Per i team e i piloti adesso seguiranno due settimane in cui verranno analizzati i dati e in cui verranno fatti gli ultimi ritocchi prima dei test. Il 29 febbraio, poi, scatterà la stagione, sempre a Sakhir, a contorno del GP del Bahrain di F1.