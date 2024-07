FIA F3 | Spa, Feature Race: primo centro per Voisin, Fornaroli torna leader

In condizioni simili alla Sprint Race, con asfalto umido ma temperature leggermente più alte, la Feature Race a Spa ha gettato le basi per un finale di campionato FIA F3 tutto da decidere a Monza. Le numerose neutralizzazioni per le Safety Car hanno permesso a Callum Voisin di vincere la sua prima gara davanti a Sebastian Montoya e Leonardo Fornaroli, quest'ultimo tornato in vetta alla classifica di campionato. Gara in rimonta per Gabriele Minì che, dopo essere stato speronato alla prima curva, chiude però fuori dai punti.

Una gara ‘stop and go’ per la F3 a Spa

Le posizioni del podio sono state decise al via. Mentre Voisin (Rodin Motorsport) è riuscito a mantenere la testa della corsa partendo dalla pole position, Montoya (Campos racing) ha guadagnato due posizioni sfruttando la partenza negativa di Alex Dunne (MP Motorsport). Il colombiano è così salito in seconda posizione, con Leonardo Fornaroli (Trident Motorsport) stabile in terza e pronto a cogliere punti importanti per il campionato. Voisin è stato poi bravo a gestire mentalmente la gara, con le continue ripartenze da preparare per tenere a bada gli avversari.

Complici le condizioni del circuito di Spa-Francorschamps, la Feature Race di F3 è stata ricca di neutralizzazioni che hanno privato i piloti della possibilità di giocarsi le posizioni. A sfruttare meglio tale situazione è stato Noel Leon (Van Amersfoort Racing), arrivato quarto grazie ad un finale aggressivo che l'ha portato a sorpassare Sami Meguetounif (Trident Motorsport) e Luke Browning (Hitech Pulse-Eight). Hanno chiuso la top 10 Max Esterson (Jenzer Motorsport), Santiago Ramos (Trident), Tim Tramnitz (MP Motorsport) e Dunne, che ha perso posizioni dal via.

Se un italiano è finito a podio, l'altro ha chiuso la gara subito fuori dalla zona punti. Partito undicesimo, Gabriele Minì è andato in testacoda in curva 1 per un contatto innescato da Goethe, dovendo così ripartire dal fondo. I numerosi contatti hanno agevolato la sua rimonta, conclusasi al tredicesimo posto.

Safety car

Come anticipato, la gara di Spa è stata caratterizzata da ben tre fasi di neutralizzazione con la Safety Sar. Ogni giro di ripartenza è stato in pratica caratterizzato da una nuova situazione di pericolo, finendo per non regalare nemmeno un terzo di gara “effettiva”. La prima è uscita al terzo giro per il contatto tra Stehnshorne e Taponen. Al giro 7 la seconda, innescata dal duello tra Floersch e Loake finito in una collisione. Al giro 10 la terza e ultima, con Lindblad e Boya fuori dai giochi.

Ordine di arrivo

L'ordine di arrivo della Feature Race di F3 a Spa ha già dato un verdetto: il team Prema Racing è campione F3 2024. Il campionato piloti è ancora da decidere, con un cambiamento al vertice: Fornaroli si porta in testa a solo 1 punto di vantaggio su Minì, con Browning pronto ad inserirsi nella lotta tra i due italiani a Monza.

Anna Botton