FIA F3 | Spa, Sprint Race: Beganovic precede Minì nella doppietta Prema

Dino Beganovic ha vinto la Sprint Race di F3 a Spa. Il pilota svedese di Prema ha preceduto il compagno di team Gabriele Minì e Noel Leon con la prima delle monoposto targate Van Amersfoort.

Al termine di una gara disputata in condizioni mutevoli, resta però il dubbio sulla manovra di sorpasso che ha portato Beganovic al comando della corsa ai danni di Minì, effettuato tagliando il Raidillon. Ottavo invece l'altro pilota italiano, Leonardo Fornaroli, con Trident.

1-2 Prema nelle Ardenne

Per effetto dell'inversione di griglia dopo le qualifiche di ieri, i due piloti di Prema Dino Beganovic e Gabriele Minì sono partiti in prima fila davanti a Santiago Ramos (Trident) e Tim Tramnitz (MP). Al via, Minì ha un ottimo scatto e brucia Beganovic per la prima posizione, provando subito a prendere un margine. A centro gruppo, invece, è da rimarcare un testacoda da parte di Esterson, out al Raidillon e causa della prima Safety Car di giornata.

La gara è ripartita al giro 4, Beganovic non ha perso occasione per passare subito Minì a Les Combes per la testa della cosa. Avvio difficile, invece, per Luke Browning, protagonista di una partenza brillante prima di cedere il posto a Montoya e Meguetounif.

Beganovic precede Minì all'arrivo

Beganovic resta davanti, ma non è abbastanza veloce per creare un solco: alle sue spalle si crea un trenino che comprende Minì, Tramnitz, Leon, Ramos e Montoya. Il più aggressivo è Leon, che dopo aver superato Ramos, si sbarazza anche di Tramnitz nel corso dell'ultimo passaggio salendo in terza posizione.

Nel finale Ramos, Meguetounif, Browning e Montoya provano ad infilare Tramnitz, ma il tedesco annulla ogni attacco tenendo la quinta piazza. Da rimarcare però una sanzione per Meguetounif, penalizzato per un constante abuso dei limiti della pista.

La top 10 vede pertanto Beganovic davanti a Minì, Leon (che ottiene il punto extra del giro veloce), Tramnitz, Ramos, Browning, Montoya, Fornaroli, Goethe e Voisin.

Classifica FIA F3: Minì 128, Browning 120, Fornaroli 115, Lindblad 113, Beganovic 100, Mansell 97.

L'appuntamento con la Feature Race è per domani alle 08.30.

© Formula Motorsport Limited

Alfredo Cirelli